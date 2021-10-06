Apple'da Yasal Mirasçı ayarı iOS 15 ile birlikte gelmeye başlayacak. Uzun bir zamandır beklenen bu özellik sayesinde hayatını kaybeden Apple sahibi verilere tam anlamıyla erişebilecek bir yasal mirasçı belirleyebiliyor. iOS 15'te bunun için "Yasal Mirasçı" olarak bir ayar eklenmiş durumda. Apple'ın yasal mirasçı özelliği henüz devreye alınmış değil ancak iOS 15 güncellemesi sonrasında artık bu özelliğin bir süre sonra kullanıma açılacağı netleşti diyebiliriz.

Yasal Mirasçı özelliği için ayar menüsünde birkaç yasal kişi belirlemeniz gerekiyor ve bu kişilerin de bilgileri görüntüleme hakkının olacağını onaylaması gerekli. Çift taraflı onayın sonrasında bilgiler karşı tarafın da erişimine hazır hale geliyor ancak karşı tarafın bilgilere erişebilmesi için tek bir şart var. Vefat etmiş olmanız… Vefat durumu ispatlandıktan sonra size atanan gizlilik anahtarı ile erişim hakkı elde edilmiş olunuyor.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık Belgesi nasıl alınır? Çoğu kişi bu sorunun cevabını biraz üzgünken öğreniyor ancak hayat devam ediyor; yapacak bir şey yok. Eskilerin "veraset ilamı" olarak adlandırdığı bu belgeye önceden mahkeme kararı ile ulaşmak mümkün oluyordu. Dilerseniz bu yöntem halen geçerli. Bölgenizdeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Mirasçılık Belgesi alabilirsiniz. Daha kolay olan yöntem ise noter kanalı ile Mirasçılık Belgesi almaktır. Eğer mirasçılar arasında anlaşmazlık yoksa bu belgeyi noterliklerden de alabilirsiniz.

Eğer konu ile ilgili olarak yasal bir mirasçı olduğunuzu düşünüyorsanız aksi ispat edilene kadar geçerli bir mirasçılık belgesi alınabilir fakat konu Apple'da Yasal Mirasçı ayarı olduğu için vefat eden kişinin sizi tanımlaması şart. Yani yasal mirasçı olsanız bile vefat eden kişinin bilgilerine sadece ve sadece tanımlanan kişi erişebiliyor ve o kişinin de yasal mirasçı olması şart.

iPhone'da Yasal Mirasçı Ayarı Nasıl Yapılır?

Şimdi sıra geldi iPhone'da yasal mirasçı ayarı nasıl yapılır kısmına… Burada büyüğünüzü yönlendiren kişi muhtemelen siz olacaksınız veya böyle bir şeye ihtiyaç yoksa en azından gerekiyorsa büyüğünüze bu konuda bilgi verebilirsiniz. Yapıp yapmamak konusu ona kalmış.

Apple cihazın iOS 15 kullandığına emin olun. Telefonun "Ayarlar" kısmına gidin. Ekranın en üstünde yazan adınıza tıklayın. "Şifre ve Güvenlik" kısmını seçin. "Yasal Mirasçı" kısmına basın (Hesap Kurtarma seçeneği altında olmalıdır) "Yasal Mirasçı Ekle" kısmına basın ve mirasçı bilgilerini tanımlamaya hazırlanın. Apple kimliğinizi ve şifrenizi girin.

Bu adımları izledikten sonra Apple'da Yasal Mirasçı ayarı tamamlanmış oluyor. Dilerseniz birden fazla yasal mirasçı da ekleyebilirsiniz. Kişiler resmi Mirasçılık Belgesi'ni Apple'a ibraz ettikten sonra cihazların kilidini açabilir ve bilgilere erişebilir hale gelecekler.