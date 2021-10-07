Motorola Moto G Pure tanıtıldı. Firma yıl sonuna doğru yaklaşırken bu yıl için son olacağını öngördüğümüz yeni akıllı telefonu Moto G Pure'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Motorola Moto G Pure fiyatı 200 USD'lik barajda olması sebebiyle hem yurt dışında, hem de satılabilirse Türkiye'de ilgi görebilir. Günlük temel ihtiyaçları çözmeye yönelmiş olan Motorola Moto G Pure, 6.5 inç HD+ ekrana sahip. Telefona MediaTek'in performanslı sayabileceğimiz Helio G25 işlemcisi güç veriyor. Sistem belleği miktarı da 3 GB gibi olması gereken bir düzeyde. Biz sadece 32 GB'lık dahili hafızayı biraz az bulduk ancak o da tahmin edebileceğiniz gibi Micro SD kartlar ile kolaylıkla artırılabiliyor.

Motorola Moto G Pure batarya kapasitesi 4000 mAh kapasitede. Firma bu modelde sunulabilecek en düşük değeri sunmuş zira artık hiçbir yeni akıllı telefonda 4000 mAh'dan daha düşük kapasitede batarya göremiyoruz. Donanımsal güç çok yüksek olmadığı için bir günlük kullanım için fazlası ile yeterli gelecektir. Motorola Moto G Pure kamera özellikleri açısından pek de kuvvetli sayılamaz. 13 MP ve 2 MP çözünürlükteki iki arka kamera sadece günü kurtarmaya ve sosyal medya odaklı basit fotoğrafları çekebilmeyi sağlıyor. Yer verilen selfie kamerası ise 5 MP çözünürlükte. Bunun dışında ise Motorola Moto G Pure'ın su sıçramalarına karşı IPS 52 sertifikasının olduğu da söyleniyor.

Motorola Moto G Pure Türkiye Fiyatı

Motorola Moto G Pure Türkiye fiyatı konusunda henüz konuşmak doğru değil çünkü bu telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı veya herhangi bir firma tarafından ithal edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Fakat yurt dışına baktığımızda zincir teknoloji marketleri ve e-ticaret sitelerinde 160 USD'lik ön sipariş rakamları görebilmekteyiz. Eğer Türkiye'ye getirilebilirse 2000 TL altı akıllı telefon önerisi olarak iyi bir seçenek olabilir.