Poco M4 Pro 5G Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Konumuz Poco M4 Pro 5G özellikleri ve çıkış tarihi… Bu habere ilginç bir bilgi ile başlamak gerek. Çin'de 4 rakamının uğursuz olduğuna inanılıyor. Tetrafobi olarak adlandırılan bu durum Çin'in Mandarin lehçesinde dört sayısının "si olarak okunmasından kaynaklanıyor. "Si" aynı zamanda ölüm anlamına da geliyor. Hatta Japonca'da ölüm "shi" ve Kore dilinde ölüm "sa" yani birbirine oldukça yakın söylenişi olan dört rakamı uzak doğulu ülkeler için pek de sevimli değil. Bu nedenle birçok binada bile dört rakamı kullanımda değildir.

Belki de bu nedenle alakadar olacak ki uzak doğulu üretici Poco'nun M4 Pro 5G özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Poco M4 Pro 5G, aslında Poco M3 Pro'nun devam modeli niteliğinde. Firmalara yakın olan Hindistanlı Mukul Sharma'ya göre Ekim ayının son haftası veya en geç Kasım ayı başında Poco M4 Pro 5G'yi raflarda görmeye başlayabileceğiz. 21091116AG model koduna sahip olan Poco M4 Pro 5G üstelik artık IMEI veritabanlarında görülebiliyor ve TENAA, 3C, EEC ve BIS sertifikasyonlarını da çoktan geçti.

Poco M4 Pro 5G Özellikleri

Poco M4 Pro 5G özellikleri ile günümüzün adından söz ettirecek modelleri arasında. 4 GB RAM ve MediaTek Dimensity 720 MT6853V'yi temel alan telefonda ön kamera 8 MP çözünürlükte sunulacak. Arka kamera grubu ise üç kameradan oluşacak ve bu kameralar da 48 MP + 5 MP + 2 MP şeklinde sıralanacak. Telefonun 6.52 inç büyüklüğündeki ekranında ise LCD teknolojisi kullanılacak ve 1080 x 2400 piksel görüntü oluşturulacak. Android 11 ile paketinden çıkacak olan Poco M4 Pro 5G'de batarya kapasitesi ise 5000 mAh gibi yeterli bir seviyede.

Poco M4 Pro'da dahili hafıza 64 GB olacak ancak elbette ki Micro SD kartların kullanımı mümkün. Çift SIM, 5G, hızlı şarj gibi özellikler de öne çıkanlar arasında. Ek olarak 4 GB dışında 6 GB RAM'li ürün seçeneği olacağı da tahmin ediliyor. Ayrıca birçok üreticinin yaptığı gibi 64 GB'a ek olarak 128 GB depolama seçeneği de RAM'i yüksek olan modelle kullanıcılara sunulabilir. Poco M4 Pro 5G özellikleri ile tam olarak bir amiral gemisi olmaya oynamasa da orta seviyenin üstünde, hatta üst seviyenin ilk basamaklarında uygun fiyatı ile dikkat çeken bir seçenek olacaktır.

Poco M4 Pro 5G ile ilgili bir sorunuz varsa forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.