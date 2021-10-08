Güncelleme almayacak olan Samsung modelleri açıklandı. İlk etapta sanıyoruz döneminin en güçlü modellerinden biri olan Samsung Galaxy Note 8'den başlamakta fayda var. Samsung Galaxy Note 8 artık güncelleme almayacak. Hatırlayanlar olacaktır; Samsung Galaxy Note 8 Galaxy Note 7'den sonra 2017'de piyasaya çıkmıştı. Özellikle Samsung Galaxy Note 7'yi de pil sıkıntısı nedeniyle hatırlayanlar olacaktır. Samsung Galaxy Note 7'yi bekleyen ancak bir türlü güvenip de alamayan neredeyse tüm kullanıcılar tercihini Samsung Galaxy Note 8'den yana yapmıştı. Gelen bu haber de artık Samsung Galaxy Note 8 Android 10 güncellemesi alamayacağını ve gün be gün eskiyeceğini işaret ediyor.

Samsung Galaxy Note 8 Android 7.1.1 işletim sistemi ile kutudan çıkmıştı ve Android 8.0 güncellemesinden sonra Android 9.0 güncellemesi de alarak kullanıcıları şaşırtmıştı. Fakat firma Android 9.0'dan sonra Samsung Galaxy Note 8 Android 10 güncellemesi yayınlamayı tercih etmedi ve sadece önemli güvenlik güncellemelerini sunmaya devam etti. Samsung'un güncellemeleri tamamen iptal etme kararı ise bundan sonra ürünün bazı güvenlik sorunları yaşayabileceğini de gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 8 Android 10 Güncellemesi

Samsung Galaxy Note 8 Android 10 güncellemesi herkesin kafasında bir soru işaretiydi. Çünkü Samsung Galaxy Note 8 o kadar güçlü bir telefon ki sahipleri halen değiştirmeye pek gerek duymuyor. Hal böyle olunca Andorid 10 güncellemesi de firmadan beklendi ancak gelen cevap Samsung Galaxy Note 8 Android 10 güncellemesi için uygun olmadığı yönünde oldu. Bu noktada gözleri Custom ROM üreticilerine çevirmek gerekiyor çünkü Samsung'un Custom ROM açısından dünyanın en zengili olduğu düşünülürse Samsung Galaxy Note 8'e Android 11 güncellemelerini yükleyebilmek de bir hayal olmaktan çıkabilir.

Güncelleme almayacak olan Samsung modelleri arasında Samsung Galaxy Tab A'nın da tam anlamıyla desteği kaldırıldı. Samsung Galaxy M22 ve Galaxy M52 üç aylık güncelleme programına alındı. Samsung Galaxy A90, Galaxy M10s, Galaxy M30s, Galaxy Tab S6'da iki yıllık güncelleme programına alındı.