iPhone SE 2022 olarak da bahsedilen iPhone SE (3. Nesil) çıkış tarihi belli oldu. İlk olarak 2016 yılında gördüğümüz bütçe dostu iPhone SE modellerinin üçüncü neslinin henüz adı tam olarak net değil. Bize göre doğrusu iPhone SE (3. Nesil) olarak adlandırılacak. Apple'ın sitesine baktığımızda ikinci nesil iPhone için de halen iPhone SE (2. Nesil) şeklinde adlandırma yapıldığını görmekteyiz; buradan bakabilirsiniz.

Hatırlayanlar olacaktır ilk nesil iPhone SE çıkış tarihi 2016 yılıydı. Dönemindeki iPhone'lara göre daha küçük ekran ve daha basit özellikler sunuluyordu. Tabii buradaki amaç bütçe dostu bir iPhone sunabilmek. Bu telefonun devamı sayılabilecek olan iPhone SE (2. Nesil) ise geçen sene tanıtıldı ve yine aynı mantıkla hayata geçirildi. Görünüşe göre Apple iPhone SE 2022 çıkış tarihi de yaklaşırken bu yeni modelde de aynı yolu izleyecek.

iPhone SE (3. Nesil) Türkiye Fiyatı

iPhone SE (3. Nesil) tasarımı itibariyle iPhone 8 gibi olacak ancak kavisli köşelerle de biraz iPhone 4'ü andıracak. Büyük bir sürpriz olmazsa diğer iPhone SE modelleri gibi iPhone SE (3. Nesil) kamera sayısı da yalnızda bir tane olabilir. iPhone SE (3. Nesil) teknik özellikler bakımından ise iPhone 13'den izler bulunduracak. iPhone 13'teki A15 işlemciyi kullanması planlanan telefonda ekran 4.7 inç gibi özellikle kadınların rahat kullanacağı bir seviyede olacak. Öte yandan yine tuşlu bir ön yüz tasarımının bizi karşılayacağı kesin gibi. Touch ID bu tuş ile sağlanacak; fakat gelen dedikodular iPhone SE (3. Nesil) Face ID var mı sorusuna, "Hayır" cevabı vermemiz gerektiğini gösteriyor.

iPhone SE (3. Nesil) Türkiye fiyatı ise kesinlikle heyecan uyandırıcı olarak. iPhone SE (2. Nesil) satış fiyatı ABD'de 399 USD idi. Apple'dan gelen bilgiler iPhone SE (3. Nesil) Amerika fiyatı daha düşük olacağı yönünde. En ucuz iPhone SE modeli olarak piyasaya girecek olan yeni telefonun Türkiye fiyatı da tahminlerimize göre 4500 TL bandı olabilir diye düşünmekteyiz. Tahmin edilen çıkış tarihi ise 2022'nin Mart'ı gibi öngörülüyor.