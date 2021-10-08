Xiaomi'nin Oyuncu Telefonları Geliyor

Xiaomi'nin oyuncu telefonları bir süredir konuşuluyordu ve en sonunda resmi tanıtım tarihi 13 Ekim olarak netleşti. Xiaomi Black Shark 4S ve Xiaomi Black Shark 4S Pro'dan oluşan Xiaomi oyuncu telefonları 13 Ekim'de şu anda sadece Çin'de çıkacak ancak yakın zamanda tüm Asya ve Avrupa'nın da dağıtıma dahil edileceği tahmin ediliyor. Xiaomi'nin bu iki modeli oyuncu telefonu olarak adlandırmış olmasının nedeni ise ekranların yüksek yenileme hızı sunacak olması ve telefonlarda fiziksel oyun tuşu sunulacağı olması şeklinde açıklanabilir.

Serinin amiral gemisi Xiaomi Black Shark 4S Pro, Qualcomm Snapdragon 888+ işlemciden destek alacak. Ayrıca günümüzün en yüksek hızlı şarj teknolojilerinden biri olan 120W değerinin desteklenmesi de birçok oyuncu adına çok çok önemli bir detay. İlk nesil Black Shark'lardaki gibi 4500 mAh batarya sunulursa bu sıfır seviyesinden yüzde 50'ye kadar telefonun beş dakikada şarj olabileceğini gösteriyor. Tamamen şarj olma süresi ise 15 dakikayı bulabilir ki bu değerler son derece başarılı.

Xiaomi Black Shark 2 Pro teknik özellikleri açısından oldukça ileri düzey bir model olacak. Çin'de paylaşılan tanıtım afişine bakılacak olursa arka bölgede yatay düzende üçlü kamera grubu görülebiliyor. Pro olan modelde ayrıca sıvı soğutma plakaları ve tüplerinden oluşan özel bir sıvı soğutma sistemi olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Xiaomi Black Shark 2 Pro, 16 GB RAM'li Android telefonlar arenasında da ilklerden biri olabilir. Xiaomi'nin oyuncu telefonları hakkında ilerleyen günlerde tam anlamıyla bilgi sahibi olabileceğiz.