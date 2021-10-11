21 Ekim'de Viyana'da tanıtılacak olan Huawei P50 ve Huawei P50 Pro özellikleri netleşmeye başladı. Huawei'nin Çin'de tanıtması beklenen P50 ve P50 Pro modelleri için Viyana'yı tercih etmesi her iki cihazın da dünya çapında aynı anda satışa sunulması ihtimalini yükseltiyor. Biliyorsunuz ki son zamanlarda çip krizleri yüzünden telefon üreticileri cihazları bölge bölge satışa çıkartıyorlar ancak zaten henüz tam anlamıyla toparlanamayan Huawei'nin bu şekilde P50 ve P50 Pro gibi önemli modelleri riske etme şansı yok.

Huawei'nin Viyana lansmanında henüz tam anlamıyla net olmasa da Huawei Nova 8i ve Huawei Nova 9 modellerinin de tanıtımı yapılabilir. Ayrıca firmanın Huawei P50 ve Huawei P50 Pro ile beraber Huawei Nova 8i ve Huawei Nova 9'u da hızlı şekilde Türkiye'de satma planı olabilir. Türkiye satış tarihi ve Türkiye fiyatı konuları ancak toplantı sona erdiğinde netleşecektir. Ek olarak Huawei Viyana lansmanında yeni Huawei Watch modelleri tanıtması da ihtimal dahilinde.

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro özellikleri açısından oldukça başarılı modeller.

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro Özellikleri

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro özellikleri elbette en çok merak edilenler arasında. Huawei P50 Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. RAM miktarı 8 GB ve kapasite olarak da 128 GB veya 256 GB tercih edilebiliyor. Daha önceden haberini burada paylaştığımız Google Pixel 6 ailesi gibi Huawei P50 Pro'da da üst model olduğu için 12 GB bellek sunuluyor ve mevcut 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine ek olarak 512 MB'a da yer veriliyor.

Huawei P50 Teknik Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 888 işlemci

6.5 inç OLED ekran (1224 x 2700 piksel)

Hibrit çift SIM

HarmonyOS 2.0

8 GB RAM

128 GB / 256 GB depolama

50 MP + 12 MP + 13 MP kamera

USB Type-C 3.1

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6

Bluetooth 5.2

4100 mAh batarya

IP68 toz ve su direnci

Stereo hoparlör

66W hızlı şarj

Siyah, beyaz ve altın sarısı renk seçenekleri

Huawei P50 6.5 inç büyüklüğünde ve 1224p OLED ekran kullanıyor; bu ekranın yenileme hızı 90 Hz. Huawei P50 Pro ekran özellikleri ise 6.6 inç büyüklük ve 120 Hz tazeleme şeklinde. Elbette ki bu ekran da OLED. Farklı olarak işlemci tarafında önemli bir nokta var. Huawei Pro Pro'nun özellikleri Kirin 9000.

Batarya kapasitesi Huawei P50'de 4100 mAh. Huawei P50 Pro'da ise gövde büyüklüğünün de etkisiyle 4360 mAh batarya kullanımına izin veriliyor. Kablolu ve kablosuz şarj özellikleri ise her iki telefon için de aynı değil. Her iki telefon da kablolu şarjda 66W desteklerken sadece Huawei P50 Pro kablosuz şarjda ise 50W değeri destekliyor. Huawei P50 ve Huawei P50 Pro kamera sayıları açısından da farklar içeriyor. Üç kameralı Huawei P50'den farklı olarak Huawei P50 Pro'da dört kamera mevcut.

Huawei P50 Pro Teknik Özellikleri

Kirin 9000 işlemci

6.6 inç OLED ekran (1228 x 2700 piksel)

Hibrit çift SIM

HarmonyOS 2.0

8 GB RAM | 12 GB RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB depolama

50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP kamera

USB Type-C 3.1

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6

Bluetooth 5.2

4360 mAh batarya

IP68 toz ve su direnci

Stereo hoparlör

66W hızlı şarj / 50W kablosuz şarj

Siyah, beyaz, altın sarısı, pembe ve mavi renk seçenekleri

Huawei P50'de üç farklı kamera mevcut. Ana kamera 50 MP çözünürlük sunuyor. Telefoto kamera 12 MP çözünürlükte ve 5x optik yakınlaşma yapabiliyor. 13 MP çözünürlükteki son kamera ise ultra geniş açı özellikle. Huawei P50 Pro kamera özellikleri ise 50 MP ana kamera, 64 MP ve 3.5 inç optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, 40 MP siyah / beyaz kamera ve 13 MP ultra geniş açı kamera şeklinde.

Huawei P50 ve Huawei P50 Pro Türkiye Fiyatı

Huawei P50 yurt dışı fiyatı 600 Euro seviyesinde. Huawei P50 Pro ise yaklaşık 1400 USD olan yurt dışı fiyatı ile cep yakabilir. Tahminen Huawei P50 Türkiye fiyatı 8999 TL ve Huawei P50 Pro için de Türkiye fiyatı 13999 TL seviyesinde olabilir.

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