iOS 15 güncellemesinin devamında hata güncellemeleri gelmeye devam ediyor. iOS 15.0.1 güncellemesinden kısa bir süre sonra iOS 15.0.2 güncellemesi yayınlandı. iOS 15.0.2 güncellemesi iPhone 7 ve sonrasındaki iPhone modellerini kapsamakta. Sürüm numarasından da anlaşılabileceği üzere iOS 15.0.2 güncellemesi oldukça minör bir güncelleme ve küçük çapta hata düzeltmelerini içeriyor.

Apple tarafından yapılan açıklama aynen şu şekilde: iOS 15.0.2, iPhone'unuz için hata düzeltmelerini ve önemli güvenlik güncellemelerini içerir. Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin: https://support.apple.com/tr-tr/HT201222

iOS 15.0.2 Güncellemesi İçeriği

iOS 15.0.2 güncellemesi içeriğinde bazı hata düzeltmeleri var. Çok da kritik düzeltmeler olduğunu göreceli olarak pek de söylemek mümkün değil ancak yine de iOS 15.0.2 güncellemesi içeriği nedir bir bakalım.

Mesajlar arşivindeki fotoğrafların mesajlar silindikten sonra silinmemesi sorunu

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AirTag'in Bul'da görünmemesi sorunu

CarPlay'in sesi uygulamalarını açamama sorunu

CarPlay'da çalma sırasında bağlantı kesilmesi sorunu

iPhone 13 ailesi için Finder veya iTunes kullanarak geri yükleme | güncelleme başarısız olma sorunu

Özellikle geçtiğimiz günlerde şurada bahsettiğimiz iPhone MagSafe sorunu konumuz için bu güncellemenin bir ilaç olma özelliği olacak.

iOS 15.0.2 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 15.0.2 güncellemesi yükleme için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Otomatik Güncellemeler'e basın. Sonrasında iOS Güncellemelerini İndir seçeneğini seçin. En alttaki İndir ve Yükle tuşuna basarak güncellemeyi yapabilirsiniz. 590.3 MB büyüklüğündeki iOS 15.0.2 güncellemesi kısa bir süre sonra yüklenmiş olacak.

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