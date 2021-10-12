İnternette düşen iPhone USB Type-C soket değişimi videosu son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Apple dünyanın en fazla ilgi gören akıllı telefonlarını üretmeye devam ediyor ancak halen kendi tarafında ısrarcı olduğu bazı noktalar var. Cins cins şarj girişleri tercih etmesi, yani piyasada en fazla kullanılan bağlantı standardının dışında bir şeyler kullanması hiç şüphesiz kullanıcıların en fazla rahatsız olduğu durumların başında geliyor. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen iPhone 13 ailesinde de şarj girişi piyasa standartlarından başka ve rahatsız edici. Şu anda piyasanın standart olarak kabul ettiği şarj bağlantısı USB Type-C soket. Apple ise inatla Lightning bağlantı standardı kullanmaya devam ediyor.

iPhone USB Type-C soket değişimi biraz zahmetli ancak sonrasında iyi ki yaptırdım diyebileceğiniz bir işlem olacak.

Aslında Apple bu konuda tamamen tutucu değil. Geçtiğimiz ay tanıtılan USB Type-C bağlantılı iPad mini buna iyi bir örnek ancak iPhone'lar için bu duruma neden bir türlü başlamadığına halen akıl sır ermiyor. Bu durumu kafasına takan bir kullanıcı da Apple'ın Lightning bağlantısını sökerek USB Type-C takmayı başarmış ve bunu da YouTube'da paylaşmış. İşlemler zor değil ancak evinizde yapamayacağınız düzeyde. Bu nedenle iPhone USB Type-C soket değişimi işlemini bir teknik serviste yaptırmanız şart.

iPhone'a USB Type-C Taktırma

İnternette ileri düzey elektronik bilgisine sahip Ken Pillonel adlı bir kullanıcı iPhone'a USB Type-C taktırma konusunda başarılı bir çalışmaya imza attı. USB Type-C üzerinden şarj ve veri aktarımı yapma konusunda başarılı olan kullanıcı bir de video çekerek bu durumu belgeledi. Videoyu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Ken Pillonel ileri düzey bir elektronik bilgisine sahip; bunu unutmamanız gerekir. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde Robotik alanında master yapan kullanıcı bunun evde yapılmaya kalkışılması durumunda cihazınızı kullanılamaz hale getirebileceğinizi özellikle belirtiyor.

iPhone USB Type-C soket değişimi için öncelikle Lightning soketinin cihaz içinden alınması gerekiyor. Sonrasında ise bağlantıların parçalanarak USB Type-C'ye uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ters mühendislik yolu ile yapılabilecek bu metodun tipik bir şarj soketi işlemi değiştirilmesine göre oldukça zor olduğunu söyleyelim. Ayrıca uygun şarj girişi için plastik parça ve uygun şarj soketi devresi, kablosu gibi iç aksamların da yan sanayi tarafından üretilmesi gerekli. Devamında teknik servis ortamında iPhone Type-C soket değişimi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Sormak istediğiniz sorular veya teknik servis tavsiyesi ihtiyacınız varsa forum sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.