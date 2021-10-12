Twitter'da engellemeden takipçi kaldırma artık mümkün. Twitter'ın geçtiğimiz günlerde devreye aldığı yeni özellik sayesinde artık istenmeyen takipçileri engellemeden takipçileriniz arasından çıkartabilirsiniz. Normal şartlarda takipçilerin önce engellenmesi, sonra da engellemenin kaldırılması yoluyla takipten çıkartılması gerekiyordu fakat yeni özellik sayesinde doğrudan "Bu takipçiyi kaldır" diyerek takipçileriniz arasından çıkartabilirsiniz. Twitter'da engellemeden takipçi kaldırma işlemi son derece basit. Yazımızda bu işlemin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz.

Twitter'da engellemeden takipçi kaldırma şimdilik sadece tarayıcı ortamında yapılabiliyor. Yani Twitter'da mobil uygulamadan takipçi kaldırma işlemi şimdilik desteklenmemekte. Bu şekilde takipçilerinizi azaltabilir veya istenmeyen takipçileri gücendirmeden sizi takip etmekten çıkartabilirsiniz. Elbette bu işlemin tek tek yapılması gerekiyor ve büyük çaplı temizlikler için biraz zaman ayırmanız veya farklı sosyal medya araçlarından faydalanmanız gerekebilir. Şimdi; öncelikle tarayıcınız aracılığı ile Twitter'ı açın. Bu işlemi bilgisayar ortamında veya akıllı telefonunuzda yapabilirsiniz.

Twitter'da Takipçi Temizliği

Twitter'da takipçi temizliği için internet tarayıcınızı açın ve profilinize gidin. Profil adresiniz https://twitter.com/kullaniciadi şeklinde olmalı. Profil fotoğrafınızın altında kullanıcı adınız, Twitter'a katılma tarihiniz, takip ettiğiniz kişi sayısı ve sizi takip eden kişi sayısı görüntülenecek. Sizi takip eden kişi sayısının üzerine tıklamanız gerekiyor.

Açılan sayfada takipçileriniz karşınıza getirilecek. Bu sayfaya doğrudan https://mobile.twitter.com/kullaniciadi/followers üzerinden de erişebilirsiniz. Twitter'da engellemeden takipçi kaldırma yapmak istediğiniz kişiyi bulun. Kişinin satırındaki en sağdaki üç noktaya basın. Bu menü mobil uygulamada gelmediği için Twitter'a tarayıcı üzerinden erişim sağlıyoruz.

Menü açıldığında Profil paylaşma aracı, @kullanıcıadi adlı kişiyi sessize al, Bu takipçiyi kaldır, @kullaniciadi adlı kişiyi engelle, @kullaniciadi adlı kişiyi bildir şeklinde seçenekler karşınıza gelecek. Burada sadece sadece yapılması gereken üçüncü seçenek olan Bu takipçiyi kaldır seçeneğine basmak. Sonrasında bir onay kutucuğu karşınıza getirilecek.

Karşınıza son olarak bir onay kutusu geliyor. Bu kutuda @kullaniciadi takipçilerin arasından kaldırılacak ve Twitter tarafından bilgilendirilmeyecek. İlerleyen zamanlarda seni tekrar takip edebilir uyarısı geliyor. Kaldır komutunu vermenizle birlikte Twitter'da engellemeden takipçi kaldırma yapabilirsiniz. Ancak sizi tekrar takip etmesini istemiyorsanız engelleme dışında bir çareniz yok.

İşlem tamamlandığında mavi şerit içerisinde @kullaniciadi artık seni takip etmiyor şeklinde bir uyarı gelecek. Şunu unutmamalısınız ki aynı gün içerisinde çok fazla takipçi çıkartma işlemi yaparsanız veya bu işlemi bir araç yardımı ile sürekli yaparsanız Twitter takipçi çıkartma engeli yiyebilir ve spam'e düşebilirsiniz. Bu nedenle her işlemde olduğu gibi bunu da yavaş yavaş ve en gerekli olanlardan yapmanız faydanıza olur.

Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.