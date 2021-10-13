HMD Global, Nokia G300 teknik özellikleri ve çıkış tarihi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı telefon sektörüne halen pek de ısınamamış olan Nokia G300'ün duyurusu da böylelikle yapılmış oldu. Nokia G300 5G desteği, uzun pil ömrü ve uygun fiyatı ile akıllı telefon arenasında kendisine yer arayacak. Nokia G300'ün tasarımı öyle harikulade değil ancak elde tutulduğunda sağlamlık konusunda güven vereceği kesin. Paylaşılan görsellere bakıldığında da bizi tok bir cihazın karşılayacağına emin olabiliyoruz.

Nokia G300 teknik özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Nokia G300 selfie kamerası olarak 8 MP'lik bir çözünürlük sunuyor ki bize göre bu yeterli. Tercih edilen ekran ise HD+ çözünürlükte ve 6.5 inç boyutunda. Çözünürlük ve panel teknolojilerinde abartıya kaçılmadığı için daha makul bir fiyat ortaya çıkmış olacak. Öte yandan parmak izi okuma ve yüz tanıma gibi çağın önemli güvenlik teknolojileri de Nokia G300'de yerini almış durumda.

Nokia G300 Teknik Özellikleri

Nokia G300 teknik özellikleri bakımından orta düzey bir cihaz. Android 11 işletim sistemini kullanacak olan Nokia G300'deki 6.5 inç büyüklüğündeki ekran 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. Tahmin edilebileceği gibi ekran IPS teknolojisi kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 480 5G işlemciyi temel alan Nokia G500'de 4 GB RAM'e yer verilecek olması cihaza artı puan kazandırıyor. Bunun dışında 64 GB'lık dahili depolama alanının da orta düzey bir cihaz için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. İstendiği takdirde dahili depolama alanı Micro SDXC kartlarda istenilen boyuta çıkartılabiliyor.

Nokia G300 kamera özellikleri açısından da eh fena değil denebilecek durumda. 16 MP çözünürlükteki ana kamera, 5 MP çözünürlükteki 115 derece ultra geniş açı kamera ve 2 MP çözünürlükteki derinlik algılayıcı ile oldukça iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Nokia G300 video kayıt çözünürlüğü ise 1080p için 30 fps / 60 fps şeklinde. 4K video kaydı ise desteklenmiyor. Nokia G300'de hızlı şarj özelliğine de destek veriliyor ancak burada da 18W düzeyinde bir tercihte bulunulmuş. 4470 mAh kapasitedeki Li-Po pil gün boyu kullanım adına yeterli.

Nokia G300 Türkiye Fiyatı

Nokia G300 renk seçenekleri olarak sadece meteor grisi ile gelecek. Daha farklı bir renk seçeneği yok. Yurt dışında 170 Euro olarak anons edilen son kullanıcı fiyatı son derece cazip ancak cihaz Türkiye'ye geldiğinde yine 2000-2500 TL bandından bahsetmemiz gerekecek. Hatta günümüzdeki döviz kuru hareketliliği de düşünülürse 3000 TL'lere desek daha doğru olabilir.

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