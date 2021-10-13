Ve en sonunda Xiaomi 12 Ultra teknik özellikleri netleşmeye başladı. Xiaomi Mi takısını kaldırdı; yani Xiaomi Mi 11 model ailesinden sonra gelecek olan 12 kodlu ailede Mi takısı hiç kullanılmayacak. İlk sızıntılar yeni model ailesindeki cihazların adlarının Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 Ultra olacağı yönünde ancak bir diğer sızıntıda ise Xiaomi 12 Pro diye bir model olmayacağından bahsediliyor. Yeni seride elbette yine adından bir hayli bahsettirecek özellikler bizleri bekliyor olacak. Xiaomi yeni modelleri için şu an kapsamlı bir hazırlığın içerisinde.

Xiaomi 12 Ultra teknik özellikleri açısından akıllı telefon sektörüne heyecan katacak.

Gelen ilk bilgilere göre Xiaomi 12 seramik arka kapak tasarımına sahip olacak. Yani genelde plastik veya alüminyum olarak alıştığımız arka gövde bu kez seramik olacak. Bundan bir yenilik olarak bahsediliyor ancak bir kaynak bunun standart bir özellik olacağını söylerken, diğer bir kaynak da Xiaomi seramik arka kapak için opsiyonel şeklinde bilgi veriyor. Hakkında en fazla bilgi sızıntısı olan model Xiaomi 12 Ultra, biz de yazımızda biraz bu modelden bahsedeceğiz. Xiaomi seramik arka kısım sağlam mı sorusunun cevabını ise zaman gösterecek; bekleyip göreceğiz.

Xiaomi 12 Ultra Teknik Özellikleri

Xiaomi 12 Ultra teknik özellikleri açısından üstün bir cihaz olacak. Çok büyük bir ihtimalle Xiaomi tüm modellerinde Snapdragon 898 işlemciye yer verecek. Ancak asıl dikkat çeken yenilikler ise özellikle kamera tarafında olacak. Xiaomi 12 Ultra ana kamera çözünürlüğü 200 MP gibi harika bir değerde olacak. Burada Xiaomi, Samsung imzalı 200 MP ISOCELL HP1 sensörden güç alıyor. 50 MP çözünürlükteki ikinci sensörün ise ultra geniş açı çözünürlük sunacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi 12 Ultra'da periskop telefoto özelliği ise üçüncü bir lenste olacak. 50 MP çözünürlükteki bu üçüncü lens ise 5x optik ve 10x hibrit zoom özelliği sunarak gerçekten enfes yakınlaştırma sonuçları sağlayacak. Xiaomi 12 Ultra video kayıt çözünürlüğü de günümüzde amiral gemisi seviyesinin sayılabileceği 8k seviyesinde olacak. Dedikodu düzeyindeki teknik özellikler tamamen netleşmese de eldeki bilgileri paylaşmakta fayda var.

Qualcomm Snapdragon 898 işlemci

12 GB RAM

6.9 inç AMOLED ekran (1440 x 3200 piksel)

32 MP ön kamera

Çift Nano SIM kart desteği

200 MP + 50 MP + 50 MP üçlü kamera grubu

5300 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

256 GB depolama alanı

Xiaomi 12 Ultra Çıkış Tarihi

Xiaomi 12 Ultra tanıtımı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve cihazlar yılbaşının hemen öncesinde satın alınabilir olacak. Xiaomi 12 Ultra çıkış tarihi böylece bir yılbaşı hediyesi olarak da planlanmış denebilir. Fiyatlar hakkında ise henüz net bir şey söylemek doğru değil ancak ülkemizde 10 bin TL bandının rahatlıkla üzerinde olacağı söylenebilir. Xiaomi 12 Ultra Türkiye fiyatı hakkında yorum yapabilmek için farklı ülkelerdeki fiyat bilgilerinin elimize ulaşmış olması gerekli.

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