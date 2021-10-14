Apple en son iOS 15.0.2 güncellemesini yayınlamıştı ve biz de bu konudan sizlere iletmiştik. Gelen haberlere göre iOS 15.1 güncellemesi özellikleri de netleşti ve yakında güncelleme indirilebilir durumda olacak. iOS 15 yayınlandıktan kısa bir süre sonra iOS 15.0.1 güncellemesi çıkmıştı ve bu güncelleme iPhone 13 modellerinde iPhone’un kilidini Apple Watch ile açmanın çalışmaması, Ayarlar uygulamasının yanlış bir şekilde depolama alanının dolu olduğu uyarısını görüntülemesi gibi hataların giderilmesini sağlıyordu.

Devamında yayınlanan iOS 15.0.2 güncellemesi ise Mesajlar arşivindeki fotoğrafların mesajlar silindikten sonra silinmemesi sorunu, MagSafe özellikli iPhone kılıflarında Bul bağlantısı sorunu, AirTag'in Bul'da görünmemesi sorunu, CarPlay'in sesi uygulamalarını açamama sorunu, CarPlay'da çalma sırasında bağlantı kesilmesi sorunu, iPhone 13 ailesi için Finder veya iTunes kullanarak geri yükleme | güncelleme başarısız olma sorunu gibi sıkıntılar için çözüm oldu. Şimdi ise sırada iOS 15.1 güncellemesi var.

iOS 15.1 Güncellemesi Neleri Düzeltiyor?

iOS 15.1 güncellemesi ilk olarak yeni çıkan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki otomatik makro modunu kapatma imkanı sağlıyor. Bildiğiniz gibi iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max otomatik olarak makro moduna geçiyor ve kullanıcılar bu durumdan pek hoşnutsuz. Yeni güncelleme ile bu sorun çözülmüş olacak.

Ek olarak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki ProRes video kayıt desteği de yeni güncelleme ile verilmeye başlanacak. ProRes formatı özellikle çok detaylı videoların çekilmesi açısından birçok profesyonel kullanıcının beğendiği bir özellik olacak. iPhone 15.1 güncellemesi iPod Touch (7. Nesil), iPhone SE modelleri, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone Xs, iPhone 11 ve iPhone 12 modellerini kapsayacak.

iOS 15.1 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 15.1 güncellemesi yükleme için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Otomatik Güncellemeler'e basın. Sonrasında iOS Güncellemelerini İndir seçeneğini seçin. En alttaki İndir ve Yükle tuşuna basarak güncellemeyi yapabilirsiniz. 352.2 MB büyüklüğündeki iOS 15.1 güncellemesi kısa bir süre sonra yüklenmiş olacak.

iOS 15.1 güncellemesi özellikleri için bir sorunuz varsa forumdan bizlere iletebilirsiniz.