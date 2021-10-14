Uygun fiyatlı Oppo A54s ve teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakında tanıtılacak olan Oppo A54s'in aslında birçok özelliği önceden sızdırılmıştı ancak görünüşe bakılırsa hem sızdırılan veriler büyük ihtimalle tamamen doğru. Oppo A54s'i Avrupa pazarı için uygun fiyatlı bir seçenek olarak düşünüyor.

Oppo A54s, 720 x 1600 piksel bir ekrana sahip olacak. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran tahmin edilebileceği gibi LCD. Oppo A54s'in işlemcisi ise MediaTek Helio G35. MediaTek Helio G35, 8 çekirdekli ve 2.3 GHz'lik saat hızı ile tatminkar bir performans sergiliyor. Bunun dışında Oppo A54s, grafik işlemci olarak IMG PowerVR GE8320'ya sahip.

Oppo A54s Teknik Özellikleri

Oppo A54s teknik özellikleri açısından orta seviyede heyecan uyandırmayı başarıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı birkaç sene öncesine kadar sadece üst seviyede görülebilen özelliklerdi. Oppo A54s ana kamera çözünürlüğü 50 MP gibi yüksek bir seviyede. 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 8 MP ön kamera gibi özellikler de yeterli düzeyde sunulmuş. Özellikle 50 MP ana kamera çözünürlüğü de boyundan büyük işler başarıyor.

USB Type-C bağlantısına sahip olan Oppo A54s, çift SIM, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3.5 mm kulaklık jak girişi, parmak izi sensörü, Micro SD kart yuvası, ivmeölçer ve pusula gibi aranan özelliklere de sahip. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle gelecek olan cihaz pek tabii Android 11 güncellemesini de alacaktır. Teknik özellikler noktasında değinilmesi gereken son yön ise batarya kapasitesi Oppo A54s batarya kapasitesi tam 5000 mAh. İki güne bile yaklaşabileceği kesin gibi ancak hızlı şarj desteği 10W olarak sunulmuş durumda.

Oppo A54s Türkiye Fiyatı

İnci mavisi ve kristal siyahı renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan Oppo A54s, 219 Euro Avrupa satış fiyatına sahip. Biz de Oppo A54s Türkiye fiyatı olarak sanıyoruz ki 3000 TL'yi çok fazla geçmemesini bekleyebiliriz. Döviz kurlarındaki son artışlar özellikle tahminlerde biraz daha fazla yanılmamızı sağlıyor.

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