iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max otomatik makro modu sorunu yaşıyor. Kullanıcıların heyecanla beklediği iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max piyasaya çıktı ama giderilebilir bazı sorunları da beraberinde getirdi. Neyse ki Apple yaptığı iOS güncellemeleri ile sorunları çözmeye başladı. Geçen günlerde yayınlanan iOS 15.1 güncellemesi iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ta otomatik makro modu sorunu yaşayanlara da çare oluyor. Peki, otomatik makro modu sorunu nedir bir hatırlayalım…

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, bir nesnenin 14 cm'den daha yakın olduğu durumu algıladığında otomatik olarak makro modunu açıyor. Normalde kullanışlı gibi görünen bu özellik sonrasında normal ve geniş açı arasında kendi kendine geçiş yapmaya devam ediyor ve bu da kapatılamıyor. Kullanıcı tam da fotoğraf çekecek şekilde kendini ayarlamışken tüm her şey başa sarıyor ve otomatik makro modu sorunu yüzünden keyifler kaçıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ta Otomatik Makro Modu Sorunu Nasıl Düzeltilir?

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max otomatik makro modu sorunu ancak iOS 15.1 güncellemesi sayesinde düzeltilebiliyor. Daha öncesinde yayınlanan iOS 15.0.1 ve iOS 15.0.2 güncellemeleri bunun için çare olamadı ancak iOS 15.1 güncellemesi ile bu sorunun tamamen çözüldüğünü söyleyebiliriz.

iOS 15.1 güncellemesi yükleme için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Otomatik Güncellemeler'e basın. Sonrasında iOS Güncellemelerini İndir seçeneğini seçin. En alttaki İndir ve Yükle tuşuna basarak güncellemeyi yapabilirsiniz. 352.2 MB büyüklüğündeki iOS 15.1 güncellemesi kısa bir süre sonra yüklenmiş olacak.

Eğer iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ta makro modu sorunu devam ediyorsa bize forum sayfamızdan yazabilirsiniz.