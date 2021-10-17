En çok tercih edilen sohbet uygulaması WhatsApp'ta sohbetleri şifreli yedekleme yapabilmenizi sağlayan yeni bir güncelleme yayınlandı. Normal şartlarda WhatsApp sohbet yedeği Google Drive'a veya iCloud'a kaydedilebiliyor ancak bu yedekleme şifreli olmadığından sonradan erişilerek içeriği görüntülenebiliyordu. Ek olarak internet ortamında şifreli olmayan bir sohbet yedeği bulundurmak da birçok kullanıcı açısından da hoş karşılanmıyordu. WhatsApp yeni yayınladığı güncelleme ile birlikte artık Google Drive'a veya iCloud'a yedeklenen sohbetler için uçtan uca şifreleme imkanı sağlıyor.

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeli sohbet yedekleri hem Android, hem de iOS kullanıcıları için kullanılabiliyor. Android kullanıcıları WhatsApp'ta sohbetleri şifreli yedekleme işlemini Google Drive'a, iOS kullanıcıları da iCloud'a yapabiliyor. Uçtan uca şifreleme ile WhatsApp ve yedekleme yapılan platformlar da dahil olmak üzere hiçbir kimse sohbetlerin içeriğini görüntülemeyecek.

WhatApp'ta Sohbet Yedeklerini Şifreleme

WhatsApp'ta sohbet yedeklerini şifrelemek için yapılması gerekenler son derece basit. Menüye eklenen yeni uçtan uca şifreleme özelliğini aktif hale getirmeniz ve bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında işlem başlayacak ve WhatsApp'ta sohbetleri şifreli yedekleme işlemi tamamlanmış olacak.

Sohbetleriniz artık tamamen güvenli olarak saklanabiliyor.

İlk olarak WhatsApp ana ekranından Ayarlar kısmına girin. Normal bir şekilde sohbet yedeği alacakmışsınız gibi adımları takip edin. Sohbet yedeği alma öncesinde şifrelemeyi açmanız gerekecek.

WhatsApp'ta sohbetleri şifreli yedekleme için şimdi de Sohbetler kısmına gelin. Sunulan yeni uçtan uca şifreleme özelliği Ayarlar > Sohbetler yolu içerisine dahil edilmiş durumda.

Ayarlar > Sohbetler yolu sonrasında alt tarafta bulunan Sohbet yedeği menüsüne girin. Özellik bu menü altından açılıyor. Dilerseniz WhatsApp size özel bir şifre de oluşturabiliyor ancak bu noktada tercih sizin.

WhatsApp'ta uçtan uca şifrelenmiş yedekleme normal şartlarda Kapalı olarak gelmektedir. Uçtan uca yedeklemeye tıklayarak özelliği açık hale getirebilirsiniz. Sonrasında da YEDEKLE diyerek WhatsApp'ta şifreli yedek alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak sizi şu şekilde bir uyarı karşılayacak: Bu özelliği açtığınızda yedeklemeniz Google Drive'a yüklenmeden önce uçtan uca şifrelenir. Google ve WhatsApp dahil hiç kimse yedeklemenize erişemez.

Parola oluşturup WhatsApp'ta sohbetleri şifreleme ve yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp size 64 haneli bir şifreleme anahtarı da oluşturabiliyor ancak en yüksek güvenlik için siz kendi anahtarınızı oluşturun.

Konu ile ilgili sormak istedikleriniz varsa forum sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.