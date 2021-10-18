7.0 İnç Ekranlı Honor X30 Max

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen 7.0 inç ekranlı Honor X30 Max teknik özellikleri hakkındaki bilinmeyenler netleşmeye başladı. Huawei'den ayrılmak zorunda kalan ve bağımsız bir Çinli konsorsiyumla hayatına devam eden Honor önümüzdeki günlerde üst seviyeye hitap eden X30 Max modelini tanıtacak. Firma en son yazın başında Honor Magic 3 modeline imza atmıştı.

Büyük ekranlı telefon sevenlere hitap edecek olan Honor X30 Max'ı tek elle kullanmak 7.0 inç ekranı nedeniyle biraz zor olabilir ancak firma ince olan çerçeve nedeniyle bunun rahat olabileceğini söylemekte. AMOLED olan bu ekranda 120 Hz tazeleme hızı sunulacak. Yani bir amiral gemisine yakışır şekilde Honor günümüzdeki en iyi AMOLED telefon ekranı iddiası ediyor.

Honor X30 Max Teknik Özellikleri

Honor X30 Max işlemcisi son günlerde performans seviyesi birçok modelde görülen MediaTek Dimensity 900. Daha önceden Dimensity 1100 kullanılabileceğine dair söylentiler vardı ancak son sızıntılarla birlikte işlemci netleşmiş oldu. Dimensity 900 iki adet Cortex A78, altı adet Cortex A55 ve Mali G68 grafik birimine sahip. Performans olarak oldukça yukarıda olduğundan bahsedilebilir.

Honor X30 Max kamera özellikleri hakkında netleşen bilgiler var ancak selfie kamerası hakkında henüz bir paylaşımda bulunulmadı. Arka taraftaki üçlü kamera grubunda ana kamera 64 MP çözünürlük sunuyor. 2 MP çözünürlükteki makro kamera ve 2 MP çözünürlükteki derinlik sensörü iyi fotoğraf ve videolar için yeterli kaliteyi fazlası ile sunuyor. Honor X30 Max batarya avantajını da gövdedeki alan nedeniyle sergiliyor. 6000 mAh kapasitedeki batarya harika ve 22.5W hızlı şarjı destekliyor.

Honor X30 Max Türkiye Fiyatı

Honor X30 Max Türkiye fiyatı hakkında henüz konuşmak doğru değil zira açıklanan bir yurtdışı fiyatı veya herhangi bir sızıntı söz konusu değil. Fakat sunulan özelliklere bakılırsa yine 5000-6000 TL bandında bir fiyattan bahsedebiliriz. Özellikler ve fiyat netleşmeye başladıkça gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yine de 7.0 inç ekranlı bir akıllı telefon olarak değerlendirildiğinde Honor X30 Max'ın beğenilen bir model olabileceğinden bahsedebiliriz. Anlaşılan o ki bir dönemler sıkça gördüğümüz 7.0 inç ekranlı cihazlar yeniden yavaş yavaş hayatımızda boy gösterebilir.

Honor X30 Max fiyatı, teknik özellikleri veya renk seçenekleri konusunda bir sorunuz varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz.