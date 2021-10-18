Sağlam Android Telefon: Nokia XR20

Nokia markasının sahibi HMD, Ekim ayının sonunda yeni bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor: Nokia XR20. Yeni Nokia XR20 sağlam Android telefonlar kategorisinde yarışacak ve askeri dayanıklılığa sahip olacak. Telefonun MIL-STD-810H ve IP68 gibi önemli dayanıklılık sertifikaları var. Tabii bunlar dışında bahsedecek daha çok fazla teknik özellikleri mevcut. Tabii biz öncelikle MIL-STD-810H nedir ve IP68 nedir buna bir değinelim. IP68'e zaten aşina sayılırız.

MIL-STD-810H Nedir ve IP68 Nedir?

MIL-STD-810H etiketini taşıyan cihazların birtakım zorlu şartlardan geçmesi ve bu etiketi almaya hak kazanması gerekir. ABD ordusu tarafından geliştirilen bu standart ekipmanın çevre tasarımı ve test sınırlarını ömrü boyunca içinde bulunacağı duruma göre uyarlanabilirliğini ölçmek amacıyla kullanmaktadır. Askeri uygulamalarda kullanılsa da bugün ticari bazı ürünlerde de MIL-STD-810H standartları uygulanabilmektedir.

Yüksek ve düşük sıcaklık testi

Yağmur testi

Nem testi

Titreşim testi

Düşme testi

Kum ve toz testi

Düşük basınç (rakım) testi

Tuz sisi testi

Sıcaklık şoku testi

Yukarıdaki şartlardan başarı ile geçen ticari cihazlar MIL-STD-810H sertifikası alabilmektedir ve Nokia XR20 de bu sınıfa girmekte. IP68 ise cihazın kesinlikle toz geçirmediğini ve belirtilen basınç ve sıcaklıklarda su geçirebildiğini göstermekte.

Nokia XR20 Teknik Özellikleri

Nokia XR20 ekran büyüklüğü 6.67 inç ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük destekleniyor. Ekranın IPS olması belki bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Ekranı koruyan kaplama ise Gorilla Glass Victus. Nokia XR20'yi ıslak elle ve eldivenle de kullanılabilecek şekilde tasarlamış. Böylece doğa severler ve farklı meslek gruplarında çalışan kullanıcılar Nokia XR20'yi gönül rahatlığı ile tercih edebilirler.

Nokia XR20 özellikle MIL-STD-810H ve IP68 sertifikasıyla öne çıkacak.

Nokia XR20'de 6 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı olarak da 128 GB'a yer verilmiş ve bu alanın Micro SD kartlar aracılığı ile artırılabilmesi mümkün. 48 MP çözünürlükte arka kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera, 8 MP ön kamera gibi detaylar da günümüz için fazlasıyla yeterli seviyede.

Nokia XR20 Fiyatı

Nokia XR fiyatı biraz düşündürücü olabilir. İlk etapta cihazın granit ve koyu mavi olmak üzere iki renk seçeneği olacağını söyleyelim. Açıklanan yurtdışı fiyatı ise 620 USD. Teknik özelliklere bakıldığında 620 USD'lik fiyatın oldukça yüksek olduğu söylenebilir fakat dayanıklılık özellikleri düşünüldüğünde buna değip değmeyeceğini siz değerlendirmelisiniz.