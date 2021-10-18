Oppo Reno 7 teknik özellikleri netleşmeye başladı. Çinli üretici bir süredir Oppo Reno ailesindeki Oppo Reno 6 ve 5G'li sürüm olan Oppo Reno 6 5G'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Gelen bilgilere bakılırsa bir sonraki cihaz olan Oppo Reno 7 de büyük ölçüde hazır. Hatta Oppo Reno 7 satış fiyatı konusunda da bazı sızıntılar var.

Oppo Reno 7 işlemci olarak MediaTek Dimensity 920 kullanıyor. Telefonun LPDDR4X bellekleri ise seçenekli olarak sunuluyor. Yani ihtiyaç doğrultusunda 8 GB veya 12 GB bellek seçimi yapılabiliyor. Oppo Reno 7 satış fiyatı da birçok üreticide olduğu gibi bu bellek miktarına göre değişiklik gösterecek. Telefonun netleşen özellikleri arasında daha başka detaylar da mevcut.

Oppo Reno 7 Özellikleri

Oppo Reno 7, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran kullanacak. OLED yapıda olan ekranda 90 Hz tazeleme oranı ve 10 bit renk teknolojisi sunulacak. Oppo böylelikle kullanıcılarına görsel açıdan bir çıta atlatmış olacak. Üstün görüntü kalitesi stereo hoparlörlerle desteklenerek film izleme, müzik dinleme ve oyun oynama gibi multimedya odaklı kullanımlarda kullanıcıların alacağı zevkin üst noktada olacağını tahmin etmek de zor olmasa gerek.

Zarafet yönünden de Oppo Reno 7 liderliğe oynayan bir model olacak. NFC gibi günümüzün olmazsa olmaz bir teknolojisi de cihaz içerisindeki yerini alıyor. Ayrıca sunulan batarya kapasitesi de 4500 mAh gibi yeterli bir düzeyde. Bunun dışında cihazın 65W hızlı şarj adaptörü ile geleceği söyleniyor. Bu da Oppo Reno 7'nin şarj süresinin oldukça kısa olacağını ifade ediyor.

Bir diğer gelen bilgi de Oppo Reno 7 kamera özellikleri yönünde. Oppo Reno 7 ön kamera çözünürlüğü 32 MP olacak. Sony IMX615 sensör sayesinde oldukça üst kalite fotoğraflar elde edilebiliyor. Arka kamera ise üç sensör kullanıyor. OIS özelliği sunmayan ana sensör 50 MP çözünürlük sunuyor. Geniş açılı sensör ise 8 MP çözünürlükte ve son olarak da portre çekimleri için üçüncü bir 2 MP'lik lens mevcut.

Oppo Reno 7 Türkiye Fiyatı

Oppo Reno 7 fiyatları 8 GB model için 466 USD ve 12 GB olan model için de 513 USD şeklinde. Her iki modelde de depolama alanı 256 GB seviyesinde. Bu fiyatlara bakarak, son döviz kurları ile arada 800 TL gibi bir fark olacağını söyleyerek Oppo Reno 7'nin Türkiye fiyatına yaklaşık 8000 TL civarında diyebiliriz. Yüksek RAM'li Oppo telefon için ise 9000 TL'ye yaklaşılacaktır.

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