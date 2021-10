En son gelişmelere göre Instagram'a 60 saniyelik hikaye ekleme artık mümkün olabilecek. Bildiğiniz gibi bu sınır normal şartlarda 30 saniye ve yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık kullanıcıların eklediği videolar 60 saniyeden sonra bölünmeye başlayacak. Yani artık Instagram hikaye sınırı 30 saniye yerine 60 saniye olacak.

Instagram'ın eli kulağında olup henüz duyurmadığı özellikleri önceden sızdırması ile meşhur Romalı yazılımcı Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Instagram daha uzun hikayeler üzerinde çalışıyor" anlamına gelen "Instagram is working on longer stories" ifadelerini kullandı. Paluzzi'nin paylaşımına şu bağlantıdan erişilebilir.

Alessandro Paluzzi'nin ekran görüntüsünde belirgin bir "60" ibaresi mevcut. Ayrıca "Introducing longer stories" yani "Daha uzun hikayelerle tanışın" başlığı altındaki açıklama şu şekilde: "Introducing longer stories Videos up to 60 seconds long will no longer be broken up into segments. Now you can add music and effects to the full video." Bunu da şu şekilde ifade edebiliriz: "Daha uzun hikayelerle tanışın. Instagram artık 60 saniyeye kadar olan hikayeleri parçalara ayırmayacak. Artık videonun tamamına müzik veya efektler ekleyebilirsiniz".

Instagram Son Sürüm İndir

Instagram'a 60 saniyelik hikaye ekleme özelliğini kullanabilmek için Instagram son sürüm indir diyerek kurmanız gerekiyor. Google Play için bu bağlantı, App Store için de bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Eğer Instagram'a uzun hikaye ekleme sorunu yaşıyorsanız forum sayfamızdan yardım alabilirsiniz.