iPhone SE (3. Nesil) teknik özellikleri hakkında bilgiler netleştikçe düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Bugünlerde de iPhone SE (3.Nesil) ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Normal şartlarda iPhone SE (3. Nesil) hangi modele benzeyecek sorusunun cevabı aslında belli: Tasarım iPhone 8'den izler taşıyacak. Ayrıca iPhone SE (3. Nesil) ekran büyüklüğü de 4.7 inç seviyesinde olacak. Tüm bu bilgileri sizlere aktarmıştık. Görünen o ki bu yeni model Apple'ın LCD kullanmayı ne zaman bıraktı sorusunun cevabı niteliğinde olacak.

Çin tarafından gelen bilgiler (gerçi bizim tahminimiz de o yönde) kesinlikle iPhone SE (3. Nesil)'in LCD ekran kullanacağını gösteriyor. Elbette bunun nedeni Apple'ın en ucuz iPhone modeli anlayışını sürdürmek istemesi. Fakat LCD için bu kez son deniyor. Yani iPhone SE (4. Nesil) ekran özellikleri konusunda konuşmaya başladığımızda bu kez OLED'den bahsediyor olacağız veya OLED ekranlı ilk iPhone SE modeli diyeceğiz.

iPhone SE (3. Nesil) Çıkış Tarihi

iPhone SE (3. Nesil) çıkış tarihi ve iPhone SE (3. Nesil) Türkiye fiyatı hakkında önceden sizlerle bildiklerimizi paylaşmıştık fakat bu yeni sızıntıya göre yeni iPhone 2023'te çıkan ilk iPhone olarak yeni yılda bizlerle buluşacak. Ayrıca depolama seçenekleri hakkında da bir sızıntı var. 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinden biri tercih edilebiliyor. iPhone SE (3. Nesil) yurtdışında ne kadar diye merak edenler için de 515 USD'li bir fiyatın dedikodusu hakim. Bu da daha önceki yaptığımız haberlerdeki tahminlerin aksine iPhone SE (3. Nesil) Türkiye fiyatı en az 7000 TL seviyesinde olacağını gösteriyor. Bu telefonun Apple'ın en ucuz 5G'li akıllı telefonu olabileceğini de söyleyelim.

iPhone SE (3. Nesil) hakkında sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.