Not Alın: Xiaomi Redmi Note 11 Yolda

Her ne kadar Note ismini Samsung ile tanısak da Xiaomi de bu model adının hakkını verenlerden. Gelen son haberlere göre firmanın yeni üyesi Xiaomi Redmi Note 11 yolda. Hatırlarsanız Xiaomi Redmi Note 10 çıkış tarihi 2021 Mart ayı şeklindeydi ancak firma pek sabredememiş olacak ki aradan henüz 7 ay geçmiş olmasına rağmen Xiaomi Redmi Note 11 konusunda haberler gelmeye başladı. Peki, Xiaomi Redmi Note 11 teknik özellikleri nedir, Türkiye fiyatı ne kadar, yurtdışında kaç para… Bu tür merak edilen sorular için de belirginleşen detaylar var.

İnternete sızdırılan Çince görsellere göre Xiaomi Redmi Note 11 tanıtım tarihi olarak 28 Ekim gününün seçildiği ortaya çıkıyor. Yine aynı görselden telefonun dörtlü kamera grubuna da sahip olduğu anlaşılıyor; ayrıca ana kameranın olduğu bölümden de kameradan alınacak görsel sonuçların oldukça üst seviyede olacağı görülebiliyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Teknik Özellikleri

Xiaomi Redmi Note 11 teknik özellikleri henüz tam anlamıyla netleşebilmiş değil. Fakat tanıtım tarihi belli olduğuna göre yaklaşık olarak özelliklerini parça tedarikçilerinin en üst modelleri gibi düşünerek listeleyebilmek mümkün. Eğer yerine geldiği Xiaomi Redmi Note 10'a göre bir kıyaslama yapmak gerekirse çıtanın bir hayli yukarıya çıkacağından bahsedebilmek mümkün. Xiaomi Redmi Note 10 teknik özellikleri Snapdragon 678 işlemci, 48 MP dörtlü kamera ve 6.43 inç AMOLED ekran şeklindeydi.

Bir diğer kaynağa göre de Xiaomi Redmi Note 11 Pro'nun teknik özellikleri şu şekilde olacak: AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 6.67 inç ekran büyüklüğü, MediaTek Dimensity 920 5G işlemci, 128 GB veya 256 GB kapasite seçeneği, ayrıca kapasiteyle orantılı değişen 6 GB veya 8 GB RAm seçeneği şeklinde. Elbette bunlar birer tahmin ancak telefonun özellikle boyutu sebebiyle 5000 mAh kapasitede bir batarya taşıyacağı kesin gibi. Tanıtım görsellerine baktığımızda ayrıca hoparlör teknolojisini JBL'in üstlendiğini "Sound by JBL" ibaresinden anlıyoruz.

Xiaomi Redmi Note 11 Türkiye Fiyatı

Henüz tam anlamıyla bir şey söyleyebilmek mümkün değil ancak Xiaomi Redmi Note 11 Türkiye fiyatı 4000 TL kesin olur diye düşünmekteyiz. En az 4000 TL olacak bu modele de 5500 TL bandında Pro olan Xiaomi Redmi Note 11 Pro eşlik edecektir. Tabii bu fiyatların özelliklere ve güncel kura göre 1000 TL daha yukarı tırmanması mümkün. Eğer Xiaomi Redmi Note 10 Pro'daki gibi bir renklendirme yapılırsa Xiaomi Redmi Note 11 renk seçenekleri de bronz, gri ve mavi şeklinde olabilir.

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