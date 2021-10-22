Eko-SIM kart nedir? Önümüzdeki günlerde adını çokça duyacağımız Eko-SIM kartlar hakkında biraz bilgi sahibi olmakta fayda var. Sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak adına dünyada plastik kullanımının azaltılması gerekiyor. Akıllı telefon sektöründe de plastiğin yoğun şekilde kullanıldığı alanlardan biri de SIM kartlar. SIM kartlar normalde daha büyük bir kartın içinde geliyor ve telefonunuza uygun şekilde birbiri içerisinden çıkartılarak kullanılıyor. Sadece Türkiye'de bile 83.5 milyon GSM operatörü abonesi olduğu düşünülürse ortaya çıkacak rakam son derece ciddi.

On yılı aşkın süredir Micro SIM ve devamında Nano SIM gibi kartları kullanıma sunan Vodafone Eko-SIM'in öncülerinden. Eko-SIM aslında yeni bir standart değil. Sadece geri dönüştürülmüş plastikten üretilen SIM kartları ifade ediyor. Yani bildiğimiz SIM kartlarla bir farkı olmayacak; sadece üretimi için plastikten 320 ton tasarruf ve karbon salınımında da 1280 ton azalma elde edilecek. Miktarı 12 konteynır dolusu plastik şeklinde düşünebilmek mümkün.

Vodafone'un plastiğe yaklaşımı sadece Eko-SIM ile geçerli değil. Şirket tüm ofis binalarında plastiksiz ofis uygulamasıyla yılda yaklaşık 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürünün de doğaya atılmasının önüne geçiyor. "Yeşili seven kırmızı" mottosu ile hareket eden şirkette plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine de doğa dostu ambalajlar kullanılıyor.