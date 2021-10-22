Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Çıktı

Samsung'un düzenlediği "Galaxy Unpacked" etkinliğinin yenisi 20 Ekim 2021 itibariyle gerçekleştirildi. Etkinlikteki en büyük hayranlık uyandıran haber ise Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition'ın piyasaya çıkması oldu. Bu aslında Samsung'un katlanabilir Galaxy Z Flip3 telefonunun yeni bir sürümü. Katlanabilir Samsung telefon modelleri genelde üst seviye olarak değerlendirildiğinden pek de model çeşitliliği düşünülmüyor ancak Samsung bu kez herkesi şaşırttı diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition teknik özellikleri açısından ana modelden herhangi bir farklılığa sahip değil. Farklılık sadece tasarım için geçerli. Telefonun tasarım konusunda kullanıcılarına tamamen özelleştirebilme imkanı sağlayacağı söyleniyor. Telefonun duyurulması ile birlikte Samsung Bespoke Studio'yu da devreye aldı. Bespoke Studio sayesinde Samsung Galaxy Z Flip3 BeSpoke Edition'u özelleştirme imkanı mümkün. Üstelik Samsung'un böyle bir girişimde bulunması ilerleyen zamanlarda Bespoke Edition modelleri konusunda daha fazla seçenek görebileceğimize de işaret ediyor.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition teknik özellikleri açısından ana modelle aynı. 256 GB depolama alanı seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan telefonda 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran tazeleme özelliği sunan AMOLED ekrana yer veriliyor. Bu ekran 1080 x 2640 piksel çözünürlüğe sahip. Telefondaki harici ekran ise 1.9 inç büyüklüğünde ve 60 Hz tazeleme hızına sahip. Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition harici ekran tipi yine AMOLED. Her iki cam da Gorilla Glass Victus ile korunuyor ve böylece telefonun darbelerde bile daha sağlam kalması sağlanıyor.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition işlemci olarak Qualcomm Snapdragon SM8350'ye sahip. 8 GB RAM günümüz uygulamaları için fazlası ile yeterli. 12 MP çözünürlükteki ana kamera ve 12 MP çözünürlükteki geniş açı ikinci kamera da yeterli ancak ana kamera daha iddialı olabilirdi. Ön kamera ise 10 MP çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition batarya kapasitesi yönündense biraz zayıf denebilir. 3300 mAh kapasitedeki batarya ve 15W hızlı şarj desteği, pahalı segmentteki bir telefonlar için düşük.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition Türkiye fiyatı belli değil ama yurtdışı fiyatının 1099 USD olacağı belli. Ülkemizde 14-15 bin TL bandını görmesi oldukça normal. Katlanabilir telefonlara henüz tam anlamıyla alışamamışken teknik özellikler yönünden biraz eksileri bulunan Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition için de bu para fazla olabilir. Karar sizin.

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