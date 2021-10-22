Uygun fiyatlı Oppo telefon K9s tanıtıldı. Çinli üretici hatırlarsanız Eylül ayı içerisinde üst seviye özelliklerle donattığı K9 Pro'yu görücüye çıkartmıştı. Oppo K9s fiyatı ile biraz daha makul seviyede olacak ancak zengin teknik özelliklere yer verildiği de gözden kaçmıyor. Oppo K9s ekran büyüklüğü olarak 6.5 inç gibi ileri düzey bir değeri sunuyor. Elbette fiyatın dengelenebilmesi için ekran tipi olarak AMOLED yerine IPS LCD'ye yer veriliyor. 600 nits seviyede parlaklık sunan ekranla beraber parmak izi okuyucunun da arka tarafa alınmış olması gözlerden kaçmıyor.

Telefon işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 778G'ye sahip. 6 nm tekniği ile üretilen bu işlemci özellikle oyun performansında öne çıkmayı başarıyor. 120 Hz destekli, 240 Hz dokunma tepki oranı ve Oppo K serisindeki en büyük ekranlardan birini sunan Oppo K9s'te sunulan titreşim motorları da mekanik klavye hissi alabileceğiniz şekilde oyunlardaki efektleri daha iyi hissedebilmenizi sağlıyor.

Oppo K9s Teknik Özellikleri

Oppo K9s 5000 mAh kapasitede bir bataryaya sahip. Büyük ekranlı ve oyuncu segmentindeki bir telefon için sunulan bu kapasite son derece iyi. Bataryanın tam olarak 59 dakikada dolabileceği söyleniyor ve adaptör de kutu içeriğine dahil edilmiş durumda. RAM kapasitesi olarak 6 GB veya 8 GB değerlerinden biri seçilebiliyor. 128 GB depolama alanı da olması gereken değerde tutulmuş. Firma 64 GB veya 256 GB gibi farklı depolama seçenekleri sunmayarak tek bir değeri uygun görmüş.

Kamera tarafında telefonun arkasında yer alan üçlü kamera grubunda 64 MP'lik ana kameraya 120 derece görüş açılı 8 MP'lik bir kamera ve 2 MP'lik bir makro kamera eşlik ediyor. Telefonun bu yönden de güçlü olduğunu ve beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Ön kamerada ise 16 MP çözünürlük sunuluyor ve bu da fotoğraf çekimi adına fazlası ile yeterli. İlginç özelliklerden birisi Oppo K9s RAM artırma özelliği. Samsung RAM Plus gibi Oppo K9s'de gerekli gördüğünde dahili depolamadan 5 GB alan kullanarak RAM'e takviye yapabilecek.

Oppo K9s Türkiye Fiyatı

Uygun fiyatlı Oppo telefon K9s'in beklenen fiyatı 265 USD ile 300 USD arasında olacak. Bu da demek oluyor ki ülkemizde 4500-5000 TL arasını görebiliriz. Sunulan özelliklere göre Oppo K9s için Oppo'nun fiyat / performans telefonları arasında en iyi model seçeneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

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