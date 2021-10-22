Üç Adet 50 MP Kameralı Xiaomi 12

Bir önceki sızıntı haberinde Xiaomi 12 Ultra'nın üçlü kamera grubunda 200 MP + 50 MP + 50 MP çözünürlük değerleri sunacağını sizlerle burada paylaşmıştık. Gelen son haberlere göre ise serinin düz olan modeli yani Xiaomi 12 kamera çözünürlüğü kaç MP sorusu netleşiyor. Uzakdoğulu kaynaklara göre Xiaomi 12 kamera çözünürlüğü olarak tüm kameralarında, yani arkadaki üçlü kamera grubunda 50 MP + 50 MP + 50 MP çözünürlük değerlerini sunacak.

Digital Chat Station paylaşımlarına göre Xiaomi 12'nin ana kamerası 50 MP çözünürlükte olacak. Xiaomi 12'deki diğer kameralar ise ultra geniş açı kamera ve periskopik telefoto kamera. Bu iki kamera da 50 MP çözünürlük sunacak. Xiaomi 12 Ultra'da ise ana kameranın 200 MP gibi inanılmaz bir değerde olduğunu söylemiştik. Ultra modelinin sanıyoruz ki en bariz farkı burada olacak.

Samsung Galaxy S22 Kamera Çözünürlüğü

Digital Chat Station'a göre Samsung Galaxy S22 kamera çözünürlüğü de Xiaomi 12'ye benzer şekilde üç kameradan oluşacak ve 50'şer MP düzeyinde bulunacak. 2022'de piyasada bulunacak olan Samsung Galaxy S22'nin üst modellerinde daha farklı çözünürlük görebilmek de olası.

Son olarak Xiaomi 12'nin işlemci ve diğer bazı teknik detaylarına da değinmek isteriz. Xiaomi 12 Qualcomm'un Snapdragon 898 işlemcisini tercih edecek. Ayrıca 120W kablolu şarj ve 100W kablosuz şarj desteği de amiral gemisi seviyesindeki bir akıllı telefona yakışacak düzeyde. Öte yandan batarya da 5000 mAh seviyesinde olacak.

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