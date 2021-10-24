Huawei nova 9 teknik özellikleri netleşti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen tanıtımla birlikte Huawei'nin orta seviyeye hitap eden yeni akıllı telefonunun sahip olduğu özellikler tam anlamıyla ortaya çıktı. Ayrıca fiyat konusunda da belirginleşen detaylar söz konusu. Akıllı telefon üreticilerinin şu anda üzerinde durduğu konulardan biri de hiç şüphesiz 5G desteği ancak Huawei nova 9 daha uygun fiyatla piyasaya çıkabilmek adına 4G desteği ile satışa sunulacak.

Gerçekleştirilen tanıtımlarda Huawei nova 9 renk seçenekleri olarak sadece siyah ve beyaz renk sunduğu görülebiliyor. Ayrıca üçlü kamera grubu flaşla birleştirilerek üst tarafa bir de ana kamera yerleştirilmiş. Bu da Huawei nova 9 kamera performansı konusunda oldukça iyi sonuçlarla karşılaşacağımıza işaret ediyor. Genel olarak baktığımızda Huawei nova 9 hem fiyatı, hem de teknik özellikleri ile orta seviye çıtasını zorlayan bir model olacak. Bizim tek hoşumuza gitmeyen nokta kulaklık için bir 3.5 mm girişe yer verilmemesi oldu.

Huawei nova 9 Özellikleri

Huawei nova 9 işlemcisi Qualcomm Snapdragon 778G'den yana seçilmiş. Bu işlemcinin sunabildiği en önemli özelliklerden biri 66W gibi yüksek bir hızlı şarja destek sunması. Günümüzde Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hızlı şarj desteğinin bile 45W seviyesinde olacağı düşünülürse bu değer harika. 6.75 inç büyüklükteki OLED ekranın da takdir toplayacağını söyleyelim. 120 Hz destekleyen bu ekranda ayrıca 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuluyor. Batarya tarafı da yeterli düzeyde. 4300 mAh kapasitedeki batarya 66W hızlı şarj desteği sayesinde sadece 38 dakikada yüzde 100 dolabiliyor. Telefondaki RAM miktarı ise 8 GB.

Kamera tarafında ana kamera 50 MP ancak f/1.9 gibi önemli bir diyafram açıklığı sunuluyor. 8 MP çözünürlükteki ultra geniş açı kamera, 2 MP'lik makro kamera ve 2 MP'lik derinlik sensörü de fazlasını aratmayacak türden. Huawei nova 9 ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Telefonda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi önemli kablosuz bağlantı teknolojileri var. Kablolu bağlantı ise USB Type-C ile gerçekleştiriliyor fakat 3.5 mm kulaklık girişi olmaması kötü bir durum; bunu söylemiştik.

Huawei nova 9 Türkiye Fiyatı

Huawei nova 9'un henüz sadece yurtdışı fiyatı belli. 499 euro'luk fiyat 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip olan model için geçerli. Ülkemizdeki fiyatın 8000 TL'leri görebileceğini söylemek olası. Son zamanlarda artan vergi ve kurlar nedeniyle daha üst rakamlar bile görebiliriz. Huawei nova 9 Türkiye fiyatı netleştiğinde konuyu tekrar ele alacağız.

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