Huawei Watch Fit mini teknik özellikleri ve fiyatı netleşti. Huawei, Watch Fit saatinin biraz daha küçük boyutlu ve uygun fiyatlı modeli olan Watch Fit mini modelini tanıttı. Huawei Watch Fit mini aslında bir akıllı saat değil bir akıllı bileklik şeklinde düşünülmeli. Diğer birçok markanın da Fit tarzındaki ürünleri bu kapsama alınabilir. Huawei Watch Fit mini ekranı büyüklüğü olarak 1.47 inç'lik bir alan sunuyor ve AMOLED teknolojisi sayesinde elde edilen sonuçlar harika. Bu küçük ekranda ayrıca 368 x 194 piksel çözünürlük destekleniyor.

Huawei Watch Fit mini tasarımı ile de hak ettiği ilgiyi görecektir.

Huawei Watch Fit mini, 50 metre kadar yani 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca batarya kapasitesi 180 mAh olduğundan ötürü 14 güne kadar tek bir şarj ile iade edebiliyor. Üstelik akıllı bilekliğin kandaki oksijen miktarını ölçen SpO2 sensörü de mevcut. Kalp atış sensörünü zaten söylemeye bile gerek yok. Huawei Watch Fit mini ayrıca uyku izleme ve adet döngüsü takip etme gibi özellikler de sunabiliyor. Kasım ayının ilk yarısında ülkemizde de piyasaya çıkması düşünülen bilekliğin fiyatı 99 Euro seviyesinde. Ülkemizde en az 1299 TL'lik bir etiket görebiliriz diye düşünmekteyiz.

Huawei Watch Fit mini teknik özellikleri ve fiyatı yönünden başarılı bir ürün. Görüşlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.