Katlanabilir Oppo telefon önümüzdeki ay geliyor. Bildiğiniz gibi firma uzun süredir katlanabilir telefon hazırlığı içerisindeydi ancak piyasada henüz katlanabilir Oppo telefon modeli yok. Daha önceden geliştirilen Oppo X 2021 ile ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmıştık; ancak bu telefon da tam anlamı ile katlanabilir kategorisinde değil; daha ziyade ekranı büyüyen Oppo telefon demek daha doğru olabilir. Oppo X 2021 ile ilgili detayları buradan inceleyebilirsiniz.

Oppo katlanabilir telefon çıkış tarihi Kasım ayı olarak ifade ediliyor. Bu sızıntı akıllı telefonlara ilgi duyan birçok kullanıcının yakından tanıdığı ve firmalara yakınlığı ile tanınan Digital Chat Station tarafından gerçekleştirildi. Samsung Galaxy Z Fold3 ve Huawei Mate X2 karşısında ciddi bir rakip olacak telefonun model kodu da tam olarak bilinmiyor ancak Oppo Slide veya Fold gibi model adları da kullanabilir. Bekleyip göreceğiz.

Oppo Katlanabilir Telefon Teknik Özellikleri

Sızan bilgiler arasında bazı teknik özellikler de var. Oppo yeni telefonunda 8 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelecek. Bu ekranda 120 Hz tazeleme yapılıyor ve oldukça net sonuçlar elde ediliyor. Öte yandan telefonun Qualcomm Snapdragon 888 gibi ileri düzey bir işlemci kullanacağı da netleşti. Henüz bilinmeyen noktalardan biri ise telefonun hangi işletim sistemini kullanacağı. Android 11 yüksek ihtimal fakat Android 12 sürprizi de gelebilir.

Oppo katlanabilir telefon çok yakında bizlerle.

Uzun süredir beklenen yeni Oppo, kamera özellikleri açısından başarılı olacak. Arkada Sony IMX766 tarafından desteklenen 50 MP çözünürlükte bir algılayıcı mevcut olacak. Ön kameranın da 32 MP çözünürlükte çekim yapabileceği sızdırılan veriler arasında. Genelde bazı katlanabilir modellerde kameraların zayıf kaldığını gözlemlemekteyiz ancak görünen o ki bu durum Oppo için geçerli değil.

LTPO OLED Ekran Nedir?

Hayliyle kafalarda LTPO OLED nedir sorusu belirmeye başlıyor… LTPO OLED ekranlar aslında OLED ekranları gölgede bırakacak teknik detaylara sahipler. OLED ekranların tazeleme hızı sorunu LTPO OLED teknolojisi ile zamanla tarihe karışacak. Örneğin Oppo'nun yeni katlanabilir telefonunda tercih edilecek ekranda 120 Hz tazeleme üretilebiliyor. Üstelik hibrit oksit ve polikristal silikon malzeme sayesinde düşük enerji tüketimi ve daha uzun pil ömrü de mümkün kılınıyor. Firmaların amiral gemisi modellerinde görülen bu ekranları Apple da iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'da kullanmaya başladı.