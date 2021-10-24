Samsung Galaxy S21 FE ne zaman çıkıyor? Hiç şüphesiz son zamanlarda en çok merak edilen soru bu… FE modelleri yani Fan Edition olan modeller özellikle ülkemizde kullanıcıların en fazla ilgi gösterdikleri arasına yerleşti. Üst seviye cihazlardaki ulaşılması zor fiyatlar ancak yeni bir cihaz alacakken çok geride de olmanın istenmeyişi Fan Edition gibi ara modellerin sivrilmesini sağladı. Samsung Galaxy S20 FE'nin bu bağlamda oldukça ilgi gören ve tutulan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Hatta halen daha tavsiye edilen ve ilgi gören bir model; ki devam modeli olan Samsung Galaxy S21 FE çok yakın olmasına rağmen bir şey değişmedi.

Haziran ayı içerisinde Samsung Galaxy S21 FE ne zaman çıkıyor sorusuna yanıt niteliğinde cevaplar gelmesi bekleniyordu fakat birtakım sıkıntıların yaşandığına dair bilgiler geldi. Koreli haber sitesi ETNews bu bağlamda bir paylaşım yapıp sonrasında bu paylaşımı kaldırmıştı. Paylaşımda ise şirketin çip krizine bağlı olarak üretimin durdurulduğu belirtiliyordu. Sonrasında bu paylaşımın Samsung tarafından sildirilebileceğini düşünüyor ki normal şartlarda asla Samsung Galaxy S21 FE gündemden çıkartılacak bir model değil.

Samsung Galaxy S21 FE Son Durumu

Samsung en son 20 Ekim'de Galaxy Unpacked 2 etkinliğini gerçekleştirdi ancak Galaxy S21 FE bekleyenleri pek de mutlu edebilecek haberler gelmedi. Neyse ki bu etkinlikte Galaxy S21 FE iptal mi oldu sorusu net bir yanıt buldu ve Samsung bu cihazın geleceğini ancak tanıtım tarihi konusunda bazı belirsizliklerin olduğunu katılımcılara belirtti.

Samsung Galaxy S21 FE çıkış tarihi kesinlikle 2022'nin ilk çeyreği gibi olacak fakat ikinci çeyreğe de sarkma ihtimalinin olabileceği tahmin ediliyor. Aralık ayında üretimin başlanacağı ve 11 Ocak 2022'deki tanıtımda da Samsung Galaxy S21'in görücüye çıkacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri

Şu ana kadar internete sızan tüm paylaşımları ve güncel teknik gelişmeleri bir araya getirirsek Samsung Galaxy S21 FE teknik özelliklerinin şu şekilde olması bekleniyor. Öncelikle tahmin edilen model kodları şu şekilde olacak: SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1

6.41 inç AMOLED ekranda 1080 x 2400 piksel görüntü sunulacak. Bu ekran ayrıca 120 Hz desteğine sahip ve günümüz için en iyi çözümlerden biri. Samsung Galaxy S21 FE ayrıca IP68 toz ve su direncine sahip olacak. Arka gövdenin plastik olacağı ve gövde çerçevesinin alüminyum olacağı da tahmin ediliyor. Donanım tarafında telefona Qualcomm Snapdragon 888 işlemci güç verecek. Ayrıca RAM seçeneği olarak da 128 GB depolama için 6 GB ve 8 GB, 256 GB kapasite için de sadece 8 GB'a yer verilecek. Telefona erişim ise Type-C arabirimi ve USB 3.1 standardı üzerinden gerçekleşecek.

Samsung Galaxy S21 FE kamera özellikleri açısından da beklentileri karşılayacak. Arkadaki üçlü kamera grubunda 12 MP çözünürlükte ana kameraya 12 MP çözünürlük çözünürlükte ultra-geniş açı ve 8 MP çözünürlükte tele-foto kamera eşlik ediyor. 8 MP çözünürlükteki kameranın ayrıca 3x optik yakınlaşma özelliği var. Samsung burada ana kamerada altın makasını kullanarak kamera çözünürlüğünü düşürmüş ancak yine de elde edilecek sonuçların 5 yıl önceki 12 MP kameralarla aynı olmayacağına emin olabilirsiniz. Ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunacak.

Sonuç olarak tahminlere göre Samsung Galaxy S21 FE 2022 ne zaman çıkıyor derseniz baharına doğru raflarda olacak şeklinde düşünmeliyiz. Konu ile ilgili sorularınız ve paylaşmak istedikleriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.