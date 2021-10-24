Samsung Galaxy S22 Ultra hızlı şarj desteği belli oldu. İnternette güvenilir kabul edilen kaynaklardan olan Ice Universe attığı son Tweet'te "S22 Ultra 45W 5000mAh 35 min 70%" ibarelerinde bulundu. Bu verilere göre Samsung Galaxy S22 serinin amiral gemisi olan S22 Ultra hızlı şarj desteği kaç Watt ortaya çıkmış oldu. Hayal kırıklığına uğrayan bir kesimin olduğu gerçek. Çünkü artık orta seviye akıllı telefonlarda bile 60W gibi yüksek değerler bulunabiliyor.

45W hızlı şarj desteği günümüzdeki akıllı telefon rekabeti için son derece düşük. Üst seviyenin en basit modellerinde bile 100W görmeye başladık bile. Hatta Xiaomi önümüzdeki yıl üst seviyede 200W seviyelerine dahi çıkacak. 5 dakika içerisinde tamamen dolan bataryalardan bahsediyoruz; şaka değil! Samsung Galaxy S22 Ultra şarj süresi bu anlamda hayal kırıklığı olacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra Şarj Süresi

Samsung Galaxy S22 Ultra şarj süresi buna göre 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği hesaba katıldığında 35 dakikada sıfırdan yüzde 70 doluluk hesabına varıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra tam şarj süresi de dolaylı olarak 50 dakika şeklinde olabilir. Hızlı şarj skalasına baktığımız ise daha düşük seviyede olan Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın da 25W'lık bir hızlı şarj desteği sunacağını söyleyebiliriz.

Teknik özellikleri kısa bir hatırlayacak olursa serinin ana modeli olan Samsung Galaxy S22 6.06 inç ve 120 Hz tazeleme oranlı AMOLED ekran kullanacak. Samsung Galaxy S22 Plus'ta ise 6.55 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Amiral gemisi S22 Ultra'da ise 6.81 inç'lik bir ekran var. Yani Apple'daki gibi sadece belirli modellerde 120 Hz desteği sunulmuyor. Tüm modellerde 120 Hz ekran olması bu anlamda takdir topluyor.

Samsung Galaxy S22 İşlemci Seçenekleri

Samsung Galaxy S22 işlemci seçenekleri de sunacak. Gerçekten ilginç bir durum ve bunun biraz da çip krizi ile ilgili olabileceği söyleniyor. Bazı ülkelerde Samsung Galaxy S22 işlemcisi Qualcomm Snapdragon 898 olacakken bazı ülkelerde de AMD mRDNA GPU'lu Samsung Exynos 2200 sunulacak. Kimi kaynaklara göre her iki işlemcinin de performansı Apple'ın iPhone 13'üne can veren A15 işlemcinin gerisinde.

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