Xiaomi Hindistan Satış Rakamları Zirvede

Xiaomi Hindistan satış rakamları zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Hindistan'da en fazla satılan akıllı telefon markası Xiaomi. Rekabetin sürmesine karşın Xiaomi hiçbir şekilde zirveyi Samsung'a bırakmamakta kararlı. 2021'in üçüncü çeyrek rakamlarına göre Samsung dünya çapında akıllı telefon sektöründe lider fakat Hindistan gibi önemli bir konumda bu denge bir türlü değişemiyor.

Canalys şirketinin yaptığı araştırmaya göre Xiaomi liderliği Samsung'a Hindistan için bırakmak istemiyor. Xiaomi üçüncü çeyrek satış rakamları 11.2 milyon ve bu rakamları Samsung 9.1 milyon ile takip ediyor. 11.2 milyonluk bu satış rakamı Hindistan piyasasının yüzde 24'üne denk geliyor ve Xiaomi sonuçlardan olukça memnun. 9.1 milyon cihaz satan Samsung'un ise pazar payı yüzde 19 seviyesinde. İlk beşin diğer oyuncuları ise sırasıyla vivo, Realme ve Oppo.

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