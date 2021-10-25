Redmi Note 11 Pro Teknik Özellikleri Belli Gibi

Geekbench veri tabanında ortaya çıkan iki yeni cihaz üzerinden yürütülen tahminler Redmi Note 11 Pro teknik özellikleri hakkında fikirler vermeye başladı. Model numaralandırılmaları 21091116C ve 21091116UC şeklinde yapılan iki cihazın bu tarz sebebiyle Xiaomi üretimi oldukları kolaylıkla anlaşılabiliyor. Geekbench veritabanına Pissaro ve Pissaro Pro olarak giren bu cihazlar Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro olacak; muhtemelen.

Grafiklerden her iki telefonun da MediaTek Dimensity 920 platformundan güç aldıkları görülebiliyor. Elbette bu kadar keskin bir tahmin yapılabilmesinin nedeni grafik biriminin Mali-G68 MC4'ten yana seçilmiş olması. Öte yandan her iki modelde de RAM miktarı 8 GB gibi üstün bir seviyede seçilmiş ve kutudan gelen işletim sistemi Android 11. Hiç şüphesiz yakında Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro için Android 12 güncellemesi de verilecektir.

Belki yakından takip edenler hatırlayacaktır; Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro bundan üç ay önce 3C sertifikasyon platformunda da ortaya çıkmıştı. Bu cihazlardan 21091116C 67W hızlı şarj desteği sunarken 21091116UC de 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Buradan da veritabanına eklenen cihazlardan U fazlalığı olanın Redmi Note 11 Pro olduğu ortaya çıkıyor.

Redmi Note 11 ve Redmi Note 11 Pro teknik özellik farkları belli olduğunda sizlere yeniden iletiyor olacağız.

Sormak istediğiniz sorular için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.