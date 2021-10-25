WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? Hangi Android telefonlar WhatsApp kullanamayacak? WhatsApp desteklemeyen iPhone modelleri hangileri? Eğer eski bir akıllı telefona sahipseniz bu sorunun zaman zaman aklınıza gelmesi muhtemel. WhatsApp şimdilerde yeni yaptığı güncelleme ile birlikte çok eski akıllı telefon kullanıcılarını biraz olsun üzecek. Gelen son bilgilere göre Android 4.0.3 kullanan akıllı telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak.

Benzer şekilde hangi iOS sürümleri WhatsApp desteklemeyecek bu da belli oldu. Son WhatsApp güncellemesi ile birlikte iOS 9 kullanan iPhone modelleri artık WhatsApp'a elveda diyecek. Tabii özellikle Android tarafında bazı esnetmelerle bir şekilde cihazlar WhatsApp kullanmaya devam ediyor ancak bunlar da çok tavsiye edilmeyen, fakat işe yarayan yollar. Sitemizde zaman zaman bu tarz içerikleri sizlere sunmaya çalışıyoruz.

WhatsApp Hangi Telefonlarda Çalışmayacak?

Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu. WhatsApp çalıştırmayacak iPhone modelleri şu şekilde: iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus. Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony tarafında da geniş bir liste var. Onu da hemen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Apple

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Best L2 2

Optimus Nitro HD и 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Large Memo

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Sony

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz size şimdiden WhatsApp yedeklemesi yapmak yolunu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şurada paylaştığımız makaleyi okuyarak WhatsApp mesajlarınızı yedekleyebilir, sonradan yeni telefon aldığınızda geri yükleyebilirsiniz.