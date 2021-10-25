WhatsApp hangi telefonlardan kaldırılacak? Hangi Android telefonlar WhatsApp kullanamayacak? WhatsApp desteklemeyen iPhone modelleri hangileri? Eğer eski bir akıllı telefona sahipseniz bu sorunun zaman zaman aklınıza gelmesi muhtemel. WhatsApp şimdilerde yeni yaptığı güncelleme ile birlikte çok eski akıllı telefon kullanıcılarını biraz olsun üzecek. Gelen son bilgilere göre Android 4.0.3 kullanan akıllı telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak.
Benzer şekilde hangi iOS sürümleri WhatsApp desteklemeyecek bu da belli oldu. Son WhatsApp güncellemesi ile birlikte iOS 9 kullanan iPhone modelleri artık WhatsApp'a elveda diyecek. Tabii özellikle Android tarafında bazı esnetmelerle bir şekilde cihazlar WhatsApp kullanmaya devam ediyor ancak bunlar da çok tavsiye edilmeyen, fakat işe yarayan yollar. Sitemizde zaman zaman bu tarz içerikleri sizlere sunmaya çalışıyoruz.
WhatsApp Hangi Telefonlarda Çalışmayacak?
Yeni WhatsApp güncellemesi ile birlikte 1 Kasım 2021'den sonra WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak belli oldu. WhatsApp çalıştırmayacak iPhone modelleri şu şekilde: iPhone SE (1. Nesil), iPhone 6S ve iPhone 6S Plus. Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony tarafında da geniş bir liste var. Onu da hemen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Apple
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
Samsung
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy SII
- Galaxy S3 mini
- Galaxy Xcover 2
- Galaxy Core
- Galaxy Ace 2
LG
- Lucid 2
- Optimus F7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus F5
- Optimus L5
- Best L5 2
- Optimus L5 Dual
- Optimus L3 II
- Optimus L7
- Optimus L7 II Dual
- Optimus L7 II
- Optimus F6 Enact
- Optimus L4 II Dual
- Optimus F3
- Optimus L4 II
- Best L2 2
- Optimus Nitro HD и 4X HD
- Optimus F3Q
ZTE
- Grand S Flex
- V956
- Grand X Quad V987
- Large Memo
Huawei
- Ascend G740
- Ascend Mate
- Ascend D Quad XL
- Ascend D1 Quad XL
- Ascend P1 S
- Ascend D2
Sony
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Xperia Arc S
Eğer bu telefonlardan birine sahipseniz size şimdiden WhatsApp yedeklemesi yapmak yolunu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şurada paylaştığımız makaleyi okuyarak WhatsApp mesajlarınızı yedekleyebilir, sonradan yeni telefon aldığınızda geri yükleyebilirsiniz.