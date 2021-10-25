Xiaomi 12 çıkış tarihi belli oldu: 12.12. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunu bu yıla yetiştirmeye çalıştığı biliniyor. Özellikle yılbaşı zamanı olan pazarın alışveriş yatkınlığını değerlendirmek isteyen firma var gücü ile uğraşıyor. Zaman ilerledikçe telefon hakkında yeni gelişmeler de ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de çıkış tarihi oldu. Öte yandan tasarımla ilgili sızıntılardan da bahsedebiliriz.

Gelen son sızıntı haberi Xiaomi 12 Pro ile ilgili. Görsele bakıldığında ekranın sağdan ve soldan kavislendirildiğini görmekteyiz. Yani Xiaomi 12 ekranı kavisli mi sorusu böylece yanıt buluyor. Ayrıca ön kamera da ekrana gömülü şekilde sunuluyor. Beğendiğimizi söyleyebiliriz; çünkü böylece Xiaomi 12 tasarımı çerçevesiz görünmeyi başarıyor. Yine de yenilikçilik anlamında çok da şaşırtıcı bir şey olmadığını söylemek gerek.

Xiaomi 12 Çıkış Tarihi

Xiaomi 12 çıkış tarihi son zamanlarda bir hayli çalışan ve sızıntı bilgileri ile meşhur ICE universe'nin tweet'i ile ortaya çıkıyor. Farklı kaynaklardan da telefon hakkında sürekli bilgiler gelmeye devam ediyor. Doğrulanmış diyebileceğimiz son bilgiler Xiaomi 12 işlemcisi nedir sorusuna cevap olacak nitelikte. Firma bu model için tercihini Qualcomm Snapdragon 898'den yana yapmış. Üç adet arka kameralı arka yüzden zaten size bir önceki makalemizden şurada bahsetmiştik.

Belirginleşen ayrıntılar arasında Xiaomi 12 batarya kapasitesi de var. 5000 mAh batarya kapasitesi son derece sevindirici. Ayrıca firmanın bu modelde 120W hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

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