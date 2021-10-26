En İyi Video Çeken Telefon: Sony Xperia Pro-I

Akıllı telefonlar özellikle son zamanlarda kamera yönünde oldukça gelişti. Özellikle fotoğraf kalitesinde 200 MP çözünürlük bile üst seviyede rahat rahat görülmeye başlandı. Sony ise bu duruma farklı yaklaşıyor ve Sony Xperia Pro-I'ı en iyi video çeken telefon olarak lanse ediyor. Bakalım gerçekten de telefon rakiplerinden farklı mı? 4k ve 8k video çekebilen akıllı telefonlar var ancak Sony'nin bu iddiası, biraz daha fazlasının sunulmasını zorunlu kılıyor.

Japon merkezli üretici Sony Xperia Pro-I'ı düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Bu modelin de profesyonel video ve fotoğraf çekimi için geliştirildiğinin özellikle altını çizdi. Tabii bu işlerle profesyonel şekilde uğraşanlar asla bir telefonla gerçek bir video ekipmanının kıyaslanamayacağını düşünecekler ancak durum bu kez farklı olabilir. Çünkü Sony Xperia Pro-I'ın teknik özellikleri hiç de fena değil.

Sony Xperia Pro-I Teknik Özellikleri

Sony Xperia Pro-I 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekran elbette olması gerektiği gibi OLED. Merak etmeyin, zaten korkutucu bir fiyat karşımıza çıkacak. 🙂 Bu ekranda desteklenen çözünürlük ise 4k. Tüm bunlar ileri düzey ve etkileyici özellikler. Olması gerektiği gibi 120 Hz tazeleme hızına da destek verilmiş fakat ön kamera sadece sunulmak adına sunulmuş. Yani video ve fotoğraf konusunda bu kadar iddialı bir akıllı telefonda ön kameranın sadece 8.0 MP çözünürlük sunması biraz düşük gibi. Arka yüzeyde ciddi bir kamera bölgesi olduğu için parmak izi okuyucu dahi yan bölgeye alınmış durumda.

Sony Xperia Pro-I işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 888 tercih etmiş durumda. MediaTek'ten hoşlanmayanlar için bu önemli bir artı. Öte yandan RAM miktarı 12 GB gibi günümüzün amiral gemilerine yakışır şekilde. Dahili hafızada önemli bir gelişme görüyoruz. 512 GB depolama alanı her telefonda rastlanır cinsten değil. Elbette bunda Sony Xperia Pro-I'ın bir fotoğraf ve video telefonu olmasının etkisi var. Bu güçlü telefonun batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Standart kapasitede olan bataryanın hızlı şarj desteği ise 30W düzeyinde.

Sony Xperia Pro-I Fotoğraf ve Video Özellikleri

Sony Xperia Pro-I fotoğraf ve video özellikleri bakımından rakiplerini tam anlamıyla harcayacak güçte. 1 inç'lik bir sensör bulunduran telefonda ana kamera 12 MP çözünürlük sunuyor ancak diyafram açıklığı f/2.0'dan f/4.0'a kadar ayarlanabiliyor. 12 MP'lik ikinci sensör geniş açı, yine 12 MP olan üçüncü sensör de telefoto kamera olarak görev yapıyor. Buraya kadar sunulan çözünürlüklerin standart değerlerde olduğunu düşünebilirsiniz ancak olay sadece çözünürlükle bitmiyor. Kaliteyi etkileyen farklı unsurlar da var.

Ana kamerada insan ve hayvan gözlerine odaklanabilen gerçek zamanlı odaklama yapılabiliyor. 315 kameralı otomatik odaklama desteği istenen bir nesneyi tam olarak seçtirebiliyor. 5x ağır çekim ve 120 fps'ye kadar 4k video kaydı öne çıkan özelliklerden. Ayrıca 21:9 oranda film sahneleri havasında çekimler yapılabiliyor. Öte yandan Sony bu telefona özel bir Vlog aksesuarı da geliştirmiş durumda. Telefona takılabilecek bir ekran aparatı sayesinde arka kamera ile selfie de çekilebiliyor. Bunu basit bir ekran şeklinde düşünebilirsiniz.

Sony Xperia Pro-I Türkiye Fiyatı

Sony Xperia Pro-I Türkiye fiyatı merak edilmeye başlandı bile. Yurt dışı fiyatı olarak şu anda bizim elimize ulaşan bilgiler 1799 euro'luk bir fiyat etiketine işaret ediyor. Hatta arka kamera ile selfie çekmeyi sağlayan Vlog aparatı için de 199 euro'luk fiyat biçilmiş durumda. Yani tam takım alınması durumunda 2000 euro ödemelisiniz. Bu durumda Sony Xperia Pro-I Türkiye fiyatı için 25 bin TL yeterli olur mu hesaplamayı bilemedik. Karar sizin. 🙂

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