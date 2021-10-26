Honor Play 5 Youth Teknik Özellikleri Belirdi

Honor Play 5 Youth teknik özellikleri belli oldu. Yazın başında Honor Magic 3, ardından da üst seviye odaklı X30 Max ve X30i modelleri ile akıllı telefon piyasasında iddiasını sürdüren firma, şimdi de gündeme fiyat/performans odaklı Play 5 Youth modelini aldı. Honor Play 5 Youth 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve uygun fiyat seviyesinde bile çıtayı aşan bir kalite sunacak. Elbette bu ekran AMOLED yerine IPS LCD olarak kullanılıyor ancak 120 Hz tazeleme hızıyla günümüzün trendini kullanıcılarına yaşatıyor.

Honor Play 5 Youth MediaTek Dimensity 900 işlemciden güç alıyor. 6 nm teknolojisi ile üretilen bu işlemci iki adet Cortex A78 ve altı adet de Cortex A55 çekirdeğine sahip. Grafik arabirimi olarak Mali G68'e yer verilmiş durumda. Arkadaki dörtlü gibi görünen kamera grubunda aslında iki adet kamera yer alıyor. Arka tarafta sadece 64 MP ana kamera, 2 MP derinlik algılayıcı ve LED flaş var. Dördüncü görünen nokta ise boş ve sadece tasarımı tamamlaması için uygulanmış. 64 MP kamera bu noktada beğenimizi kazandı.

Beğenilen yönlerden bir diğer ise üst seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz 8 GB RAM miktarı. Samsung'un kullanmaya başladığı RAM Plus gibi Honor Play 5 Youth'da da 2 GB sanal RAM desteği kullanılabiliyor. Depolama alanı ise üst seviye modellerde olduğu gibi 128 GB veya 256 GB olarak seçilebiliyor. Son dönemlerde birçok akıllı telefondan kaldırılan 3.5 mm kulaklık girişini Honor Play 5 Youth'da görüyor olmamız ise sevindirici. Kutusundan Android 11 ile gelecek olan telefon 4300 mAh bataryaya ve 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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