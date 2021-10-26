Samsung Galaxy S21 FE Kesinleşti

Çıktı mı, çıkıyor mu, ertelendi mi, vaz mı geçildi, iptal mi oldu diye birçok spekülasyona neden olan ve aslında iyi PR yapan Samsung Galaxy S21 FE bu kes kesinleşti. Samsung G990E olarak bilinen bu model Samsung'un bazı Afrika ülkelerindeki ürün sayfalarına yerleştirilmeye başlandı. Böylece telefonun erteleneceğine, hiç çıkmayacağına veya çip krizi nedeniyle vazgeçildiğine dair tüm haberler anlamını yitirdi.

Geekbench'te de görülen Samsung Galaxy S21 FE, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Tabii bu işlemci US ve Çin sürümleri için gerçerli. Farklı ülkelerde farklı işlemciler görülebilir mi bunu henüz bilemiyoruz. Bildiğiniz gibi Samsung özellikle amiral gemisi düzeyindeki Galaxy S21 modelleri için farklı farklı işlemci seçenekleri sunmaya başladı. Bunun da temel nedeni çip krizi olsa gerek ve Galaxy S21 FE de görünüşe göre bundan fazlası ile etkileniyor. İnternete sızdırılan teknik özellik tablosundan Çift SIM'li Samsung Galaxy S21 FE modeli geleceğini de anlayabiliyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Samsung Galaxy S21 FE tahminlerimize göre dünyaya biraz ağır şekilde dağıtılacak ancak yılın ilk çeyreği tamamlandığında Türkiye dahil tüm ülkelerde satışa sunulmasını bekliyoruz. Öncelikle hacim olarak daha küçük pazarlara çıkılmış olması aslında bir üretim sıkıntısının göstergesi denebilir. Dolayısı ile Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı ancak Ocak 2022 olacak gibi görünüyor. Dünyadaki satış fiyatları ile ilgili hiçbir bilgi gündemde olmadığından Türkiye satış fiyatı konusunda da şimdilik kaç bin TL olur yorum yapamıyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE'nin tüm teknik özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular içinse forum sayfamız yardımınıza hazır.