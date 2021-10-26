Samsung Galaxy S21 FE Kesinleşti

Çıktı mı, çıkıyor mu, ertelendi mi, vaz mı geçildi, iptal mi oldu diye birçok spekülasyona neden olan ve aslında iyi PR yapan Samsung Galaxy S21 FE bu kes kesinleşti. Samsung G990E olarak bilinen bu model Samsung'un bazı Afrika ülkelerindeki ürün sayfalarına yerleştirilmeye başlandı. Böylece telefonun erteleneceğine, hiç çıkmayacağına veya çip krizi nedeniyle vazgeçildiğine dair tüm haberler anlamını yitirdi.

Samsung Galaxy S21 FE Ne Zaman Çıkıyor?

Geekbench'te de görülen Samsung Galaxy S21 FE, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Tabii bu işlemci US ve Çin sürümleri için gerçerli. Farklı ülkelerde farklı işlemciler görülebilir mi bunu henüz bilemiyoruz. Bildiğiniz gibi Samsung özellikle amiral gemisi düzeyindeki Galaxy S21 modelleri için farklı farklı işlemci seçenekleri sunmaya başladı. Bunun da temel nedeni çip krizi olsa gerek ve Galaxy S21 FE de görünüşe göre bundan fazlası ile etkileniyor. İnternete sızdırılan teknik özellik tablosundan Çift SIM'li Samsung Galaxy S21 FE modeli geleceğini de anlayabiliyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Samsung Galaxy S21 FE tahminlerimize göre dünyaya biraz ağır şekilde dağıtılacak ancak yılın ilk çeyreği tamamlandığında Türkiye dahil tüm ülkelerde satışa sunulmasını bekliyoruz. Öncelikle hacim olarak daha küçük pazarlara çıkılmış olması aslında bir üretim sıkıntısının göstergesi denebilir. Dolayısı ile Samsung Galaxy S21 FE Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak sorusunun cevabı ancak Ocak 2022 olacak gibi görünüyor. Dünyadaki satış fiyatları ile ilgili hiçbir bilgi gündemde olmadığından Türkiye satış fiyatı konusunda da şimdilik kaç bin TL olur yorum yapamıyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE'nin tüm teknik özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular içinse forum sayfamız yardımınıza hazır.

2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Sadece çift SIM'li model)
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA
3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO
4GLTE
5GSA/NSA/Sub6
HızHSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA)
GÖVDE
Ölçüler151.7 x 71.2 x 7.9 mm
Ağırlık169 gram
RenklerSiyah ve yeşil
MalzemeÖn taraf (cam), arka taraf (plastik), çerçeve (alüminyum)
SIMTek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit çift SIM (Nano-SIM, ikisi de aktif)
DayanıklılıkIP68 toz ve su direnci (1.5 metre ve 30 dakikaya kadar
EKRAN
Boyut6.4 inç
TipSuper AMOLED, 120 Hz, HDR10+
Çözünürlük1080 x 2400 piksel, 20:9 oran
PPI411 ppi
Çoklu DokunmaEvet
KorumaAOD
PLATFORM
İşlemciSekiz çekirdek (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55)
YongaQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)
GPUAdreno 660
RAM6 GB / 8 GB
Depolama128 GB / 256 GB
Hafıza KartıDesteklenmiyor
İşletim SistemiAndroid 11, One UI 3.1
KAMERA
Ana Kamera12 MP, f/1.8, 26 mm (geniş), 1/1.76", 1.8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 76 mm (tele-foto), 1/4.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x optik yakınlaşma
12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚ (ultra-geniş), 1/3.0", 1.12 µm
ÖzelliklerLED flaş, oto-HDR, panorama
Video4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30/60 fps, gyro-EIS
Ön Kamera32 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1 / 2.74", 0.8 µm
HDR 4K @ 30 / 60 fps, 1080p @ 30 / 60 fps (gyro-EIS)
BATARYA
TipSabit Li-Ion 4500 mAh
ŞarjHızlı şarj 25W
USB Power Delivery 3.0
Fast Qi / PMA kablosuz şarj 15W
Ters kablosuz şarj 4.5W
Konuşma SüresiN/A
Bekleme SüresiN/A
DİĞER
SensörlerParmak izi okuyucu (ekrana entegra, optik), ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, dijital pusula
Ses32-bit / 384 kHz ses
Stereo ses (AKG destekli)
USBUSB Type-C 3.2, USB On-The-Go
Kablosuz AğWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, çift bant, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth5.2, A2DP, LE
GPSYes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO