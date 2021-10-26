Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon: Ulefone Note 12P

Şarjı en uzun giden akıllı telefon da ayrı bir rekabet alanı. Bu tabii ki sürekli değişebilir ancak UleFone Note 12P şarjı 2021 yılı kapanana dek şarjı en uzun giden akıllı telefon olmaya iddialı. Elbette şarjı çok uzun giden telefonlar arasına yerleşebilmek için ortalamanın çok çok üzerinde bir batarya kapasitesi sunmak gerekiyor. Ulefone Note 12P buna sahip. Ayrıca donanımsal özelliklerde de zirveye oynanmamalı. Evet, oynanmamalı çünkü yüksek performans ortaya çıkartan her bir bileşen daha fazla enerji harcıyor.

Ulefone Note 12P teknik özellikleri bu bağlamda dengelenmiş ve ortaya gerçek bir batarya canavarı akıllı telefon çıkartılmış. Damla çentikli ve mavi, kırmızı ile siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacan olan Olefone Note 12P, 6.82 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. Sınıfına göre bir hayli büyük olan ekran elbette daha fazla miktarda batarya kullanımına olanak sağlıyor. Ulefone Note 12P batarya kapasitesi tam 7700 mAh gibi yüksek bir seviyede.

Ulefone Note 12P Teknik Özellikleri

Ulefone Note 12P teknik özellikleri açısından zirveye oynamıyor. Cihazda işlemci tercihi Unisoc SC9863A'dan yana yapılmış. Bu işlemci Qualcomm veya MediaTek'in güncel modelleri kadar başarılı değil fakat günlük işleri gerçekleştirebilmek adına yeterli. Telefonda 4 GB RAM'e yer veriliyor ki bu değer de orta seviyede bir akıllı telefon için yeterli görünüyor. Depolama alanı olarak ise Ulefone Note 12P'de sunulan sadece 64 GB. 128 GB ve 256 GB gibi üst seviye telefonlarda rastlanan alanlar yok.

Ulefone Note 12P firmaya göre 465 saat bekleme süresinde kalabiliyor. Bu da tek bir şarj ile 16 günden fazla bekleme süresini ifade ediyor. Konuşma süresi ise 30 saat gibi bir günü aşan bir değerde. Biz yine de pratikte, gün içi rutin kullanımlarda dört günü geçemeyeceğini düşünüyoruz. Genelde evdeki hesaplar pek çarşıya uymuyor. Yine de, buna rağmen Ulefone Note 12P 2021'in şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri arasında.

Ulefone Note 12P Türkiye Fiyatı

Ulefone Note 12P Türkiye fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok. Yurt dışında ise cihazın 180 USD fiyatla satışa çıkarılacağı söylenmekte. Uyarlama yapıldığı zaman ülkemizde 3000 TL bandı üzerinde bir fiyat etiketi görebilmemiz olası. Yine de batarya ve geniş ekranı önemseyenler için ideal bir seçenek olacağı kesin gibi. Kamera tarafında 13 MP'lik sensörler pek tatmin etmeyecektir ama zaten bu telefonun hedef kitlesi kamerayı önemseyenler değil.

Şarjı en uzun giden akıllı telefon ile ilgili önerileriniz varsa forum sayfamızdan bizlerle paylaşabilirsiniz.