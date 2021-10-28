Instagram'da Hikaye'ye link ekleme gelen son güncellemenin sonrasında artık herkese açıldı. Yani bunun için 10 bin takipçi sınırını aşmanıza gerek yok. Instagram'ın Hikaye'ye link ekleme özelliğini herkese açması pek de tahmin edilen bir durum değildi ve sürpriz oldu diyebiliriz. Görünüşe göre gerçekten bir eksiklik olan bu durumu Instagram da kabul etti ve artık dünyanın en büyük sosyal medya ağı olma yolunda daha da özellikli adımlarla ilerleyecek.

Instagram'da Hikaye'de web adresi paylaşmak aslında bizim daha önce bu sayfalarda sizlere gösterdiğimiz bir konu. Özellik 2019 yılında devreye alınmıştı fakat 10 bin takipçiden daha fazla takipçisi olanlar tarafından kullanılabiliyordu. Dilerseniz geçmiş dönem gelişmelerini bu bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

Instagram'da web sayfası bağlantısı paylaşma artık mümkün.

Instagram'da Hikaye'ye Link Ekleme

Normal şartlarda geçtiğimiz haziran ayında Instagram yukarıya kaydırma özelliğini değiştirmiş ve hikayelerde görünen bir linki devreye almıştı. Açıkçası bu şekilde bir bağlantı oluşturulabilmesi kullanıcılar tarafından da hoş karşılanmıştı. Şimdi bu özellik son Instagram güncellemesini yapan herkese geliyor. Şimdi Instagram'da Hikaye'ye link ekleme nasıl yapılır ona bir bakalım.

Instagram ana sayfasında "Hikayen" yazan yere bir kez dokunun veya mevcut hikayeniz varsa basılı tutarak "Hikayene Ekleme Yap" seçeneğini seçin. Instagram için bir fotoğraf veya video çekin. Galerinizden de bir seçim yapabilirsiniz veya düz yazı da yazabilirsiniz. Etiket şeklindeki ekleme kısmından yani Konum, Bahset, Konu Etiketi, Sorular vb. ekleyebildiğimiz kısımda artık "Bağlantı" seçeneği de var. Bağlantı'ya basın. Instagram size doğrudan İnternet Adresi (URL) soracak. http://ornek.com şeklinde bağlantıyı girin. Bu adresin altında şu şekilde bir uyarı var: Hikayeni görüntüleyen kişiler bu bağlantıyı ziyaret etmek için çıkartmaya dokunabilir. Instagram'da Hikaye'ye link ekleme işlemi tamamlandı. Artık "Gönder" diyerek link'li bir hikaye paylaşabilirsiniz.

Eğer sorun yaşıyorsanız veya Instagram'da link paylaşmak hakkında bir sorunuz varsa bize forum sayfamızdan yazabilirsiniz.