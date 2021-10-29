Oppo A54s teknik özellikleri, tanıtım tarihi ve Türkiye fiyatı hakkında hakkında kesinlik kazanan bazı bilgiler var. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz günlerde Oppo A55'in yerine gelecek olan üst model Oppo A56'yı duyurmuştu. Şimdi ise sırada Türkiye dahil Avrupa pazarını hedefleyen uygun fiyatlı Oppo A54s var. Oppo A54s MediaTek Helio G35 işlemcisi, 5000 mAh bataryası ve 50 MP çözünürlükteki ön kamerası ile öne çıkıyor ancak özelliklerle birlikte satış fiyatı değerlendirildiğinde telefon çok daha mantıklı hale geliyor.

En ucuz Oppo akıllı telefon hangisi sorusuna cevap niteliğinde olan Oppo A54s, mavi ve siyah olmak üzere iki renkte üretilecek. Özellikle mavi olan rengin buz beyazı görüntüsü açık renkte telefon kullanmaktan hoşlanan kullanıcılar için ideal. Ayrıca firma Oppo A54s Super VOOC desteği ile de öne çıkmak istiyor ve Super VOOC destekleyen Oppo modelleri arasına A54s'i başarıyla yerleştiriyor.

Oppo A54s Teknik Özellikleri

Oppo A54s teknik özellikleri giriş seviye gibi görünse de bize göre biraz daha orta seviyenin başlangıcına yatkın. Oppo A54s Android 12 güncellemesi alacak modellerden ve kutudan Android 11 ile geliyor. Ayrıca Color OS 11.1 arayüzü de gelenler arasında. İşlemci tarafına baktığımızda MediaTek Helio G35'in 4 GB RAM eşliğinde sunulduğu göze çarpıyor. Dahili depolama alanının ise 128 GB ideal bir seviyede tutulması trende oynayan bir cihaz için gayet iyi. Bilinmesi gereken bir diğer özellik de telefonun IPX4 sertifikası. Böylece Oppo A54s suya dayanıklı mı sorusu da cevap buluyor.

Oppo A54s, 8.4 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında. Ön tarafa baktığımızda damla çentikli bir tasarım uygulandığını görüyoruz. Arka tarafta ise kamera grubu sol üst köşede sunuluyor. Bu bölgede Oppo A54s ana kamera çözünürlüğü 50 MP ve diğer kameralar da 2 MP ve 2 MP olarak sunuluyor. Oppo A54s ön kamera çözünürlüğü ise tam 8 MP ve yeterli düzeyde. Telefonun HD+ ekranının 6.52 inç büyüklükte olduğunu da belirtelim.

Oppo A54s Satış Tarihi

Oppo A54s satış tarihi Avrupa için 13 Kasım olarak açıklanıyor. Yani ürünü bu yazıyı kaleme aldığımız tarihi baz alırsak iki hafta sonra raflarda göreceğiz. Oppo A54s Türkiye'de ne zaman çıkacak diye merak edenlerin de bu tarihi baz alması ve takipte olması gerekiyor. Oldukça hoş bir görüntüye sahip olan Oppo A54s'in ayrıca günümüzdeki en iyi Oppo akıllı telefonlar arasına yerleşeceği ve Oppo'nun fiyat/performans modelleri arasında kendi sınıfında zirveye oynayacağı söylenebilir.

Super VOOC nedir teknolojisine de kısa bir yakından bakmak gerekiyor. Oppo'nun bir ara yalnızca Find X'in özel sürümlerinde kullandığı bu teknoloji bomboş bir bataryayı sadece 30 dakikada yüzde 93 seviyesine çıkartabiliyor. Dünyaca ünlü The Verge'in yazarı Sam Byford da teknolojiye hayran kazanlar arasında. O d abu cihazı test edip tam yarım saatte yüzde 92 pil seviyesine ulaşanlardan. Tabii bu durum Oppo A54s için az biraz daha farklı olabilir.

Oppo A54s Türkiye Fiyatı

Oppo A54s satış fiyatı Avrupa için 230 euro olarak açıklanıyor. Oppo A54s Türkiye fiyatı bu bağlamda 2999 TL veya biraz daha üzerinde olabilir. Günümüzün teknolojisini başarıyla yansıtan bir akıllı telefon için bu fiyatlar artık oldukça makul sayılabilecek düzeyde.

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