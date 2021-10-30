Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11+ Karşınızda

Takvimler şaşmadı ve şurada paylaştığımız gibi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11+ modelleri 28 Ekim itibariyle tanıtıldı. Yazımızda yeni Redmi 11 ailesi modelleri ve teknik özelliklerinden bahsedecek, ayrıca başlangıç fiyatlarını yurt dışı için olsa da sizlere aktaracağız. Ek olarak merak edilen Redmi Note 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak, Redmi Note 11 Pro ne kaç para, Redmi Note 11 satış fiyatı gibi bilgileri de tahmini şekilde sizlere sunacağız.

Xiaomi Redmi 11 tarihi olarak 28 Ekim'i göstermişti ve tarihi geride bırakmamızla beraber netleşen epey şey oldu. Size tüm modellerin farklı yönlerinden ve teknik özelliklerinden ayrı ayrı bahsedeceğiz ancak yine yükselen bir çıta ve heyecan verici özelliklerin olduğunu şimdiden söyleyelim. En ucuz Redmi Note 11 modelinde dahi üst seviye olarak düşünülebilecek özellikler var.

Redmi Note 11 Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Redmi Note 11 ekran büyüklüğü olarak 6.6 inç'lik bir değer sunuyor ve bu ekranda Full HD+ çözünürlük destekleniyor. 90 Hz tazelemeye sahip olan ekranı 60 Hz veya 50 Hz olarak da kullanmak mümkün. Redmi Note'da ekran tazeleme hızını değiştirebilme avantajı özellikle batarya süresi açısından önem teşkil ediyor. 5G bağlantı destekleyen MediaTek Dimensity 810 ile gelen Redmi Note 11 ayrıca RAM olarak geniş bir seçenek sunuyor. 4 GB, 6 GB veya üst seviyelerde görebileceğimiz 8 GB seçilebilmesi oldukça iyi. Depolama alanı ise 128 GB ve 256 GB seçilebiliyor.

Redmi Note 11 kamera çözünürlüğü 50 MP ve ayrıca geniş açı kamera çözünürlüğü de 8 MP düzeyinde. Arka tarafta sadece iki adet kameraya yer verilmiş olması dikkat çekici. Redmi Note 11 selfie kamera çözünürlüğü ise 16 MP gibi iyi bir seviyede. Telefon batarya olarak 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh'lik bir kapasite sunuyor. Bu değerlerin de oldukça yeterli olduğunu söylemek mümkün. Redmi Note 11 renk seçenekleri siyah, mavi ve yeşil. Ayrıca başlangıç fiyatı 190 USD seviyesinde. Redmi Note 11 Türkiye fiyatı 2799 TL seviyesinde olabilir.

Redmi Note 11 Pro Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Redmi Note 11 tanıtımında üst seviye olan Redmi Note 11 Pro da tanıtıldı ve teknik özellikler tam anlamıyla netlik kazanmış oldu. Redmi Note 11 Pro ekran büyüklüğü olarak 6.67 inç değerini sunuyor ancak bu kez panel yapısı AMOLED ve 120 Hz tazeleme hızına ulaşılabiliyor. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 920 yonga seti görev yapıyor. Sağlanan veriler arasında telefonun 3 derece kadar daha serin çalışmasını sağlayan bir soğutma teknolojisinin kullanıldığı da var. Redmi Note 11 Pro ana kamera çözünürlüğü 108 MP gibi harikulade bir seviyede. Optik yakınlaştırma bulunmaması bazı kullanıcılar için önemli olabilir. Ses sistemi ise JBL imzası taşıyor.

Redmi Note 11 Pro'de 67W hızlı şarj destekli ve 5160 mAh kapasitede bir batarya mevcut. RAM kapasitesi olarak 6 GB ve 8 GB seçimleri yapılabiliyor. 108 MP'lik arka kameranın yardımcıları 8 MP ve 2 MP'lik iki farklı algılayıcıdan oluşuyor. Redmi Note 11 Pro selfie kamerası çözünürlüğü ise temel modelde olduğu gibi 16 MP seviyesinde sunuluyor. 128 GB kapasiteli modelin 250 USD'lik yurt dışı fiyatını Redmi Note 11 Pro Türkiye fiyatı olarak 4000 TL bandında görebilmek mümkün. 8 GB ve 256 GB depolama alanlı varyantta ise durum değişecektir.

Redmi Note 11 Pro+ Teknik Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Bu yazıya aslında Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ farkları şeklinde başlamak daha doğru. Normalde beklentiler Redmi Note 11 Pro+'nun MediaTek Dimensity 1200 yonga setini kullanacağına işaret ediyordu. Fakat açıklananlara göre Redmi Note 11 Pro+ MediaTek Dimensity 920 kullanıyor; yani Redmi Note 11 ile tamamen aynı. Ana farklılık Redmi Note 11 Pro+ hızlı şarj desteği tarafında. 120W hızlı şarj desteği ve sunulan 4500 mAh batarya farklı bir yön fakat bu kez de hızlı şarj desteğinin artarken batarya kapasitesinin azaldığını ve tabii ki fiyatın da arttığını görmek Redmi Note 11 Pro+'ın cazibesini biraz olsun düşürüyor.

Her iki cihaz da birbirinin aynısı denecek ölçülere sahip. Hızlı şarj teknolojisinin geliştirilmesi daha fazla yer işgali yaptığından batarya kapasitesinin azaltılması yoluna gidilmiş. Redmi Note 11 Pro yurt dışı fiyatları ise 6 GB / 128 GB varyantı için 62 USD fark ediyor. Bu Redmi Note 11 Pro+ Türkiye fiyatı farkı 1000 TL düzeyinde olacak demek. Kamera yönünden de başka hiçbir fark olmadığı düşünülürse Redmi Note 11 Pro+'ın stratejisini pek de beğendiğimizi söyleyemeyiz.

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