EMUI 12 güncellemesi alacak Huawei modelleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Firmanın yeni kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığı biliniyor fakat EMUI 12 ne zaman yayınlanacak halen bu konuda bir bilgi yayınlanmış değil. Fakat tahminlere göre 2022'nin ortasından itibaren EMUI 12 güncellemesi alacak Huawei modelleri listesi yayınlandı. Yani aslında EMUI 12 güncellemesi her cihaza farklı zamanlarda gelecek ve Huawei de bu bağlamda tarih aralıklarını açık bırakıyor.

EMUI 12 ne zaman duyuruldu hatırlayanlar vardır. Geçtiğimiz Ağustos yani 2021 yılının Ağustos ayında duyurulan EMUI 12, neredeyse tanıtım tarihinin üzerinden bir koca yıl geçtikten sonra cihazlara verilmeye başlanacak. Beta testlerin ise şu an için Huawei Mate serisi ve P serisi için yayınlanacağı tahmin ediliyor. Firma gerçekten de yenilikler üzerine eğilmiş durumda. EMUI 12 gecikiyor mu diye sorulan her soruya aslında yenilikler yüzünden şeklinde cevap vermek gerekiyor. Yeni ve daha minimalist bir kullanıcı arayüzü bizleri bekliyor olacak.

EMUI 12 Güncellemesi Alacak Huawei Modelleri

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9s

Huawei Y8p

EMUI Güncellemesi Nasıl Yapılır?

EMUI güncellemesi nasıl yapılır aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Telefonunuzun Ayarlar > Sistem güncellemesi menülerine girin. Sistem güncelleme ekranını göreceksiniz ve burada mevcut olan EMUI sürümü oldukça belirgin şekilde yazıyor olacak. Devamında GÜNCELLEMELERİ KONTROL ET diyerek en son EMUI güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz. Dilerseniz Huawei'nin HiSuite uygulamasını kullanarak da EMUI güncellemesi yapabilirsiniz. HiSuite PC indir ve HiSuite Mac indir bağlantıları üzerinden bilgisayarınıza HiSuite'i indirebilirsiniz.

EMUI 12 güncellemesi hakkında yorumlarınızı forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.