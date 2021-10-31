Gigaset GS5 İle Şansını Deneyecek

Almanya merkezli ve daha çok telsiz telefonları ile hafızamıza kazanan Gigaset GS5 ile şansını deneyecek. Gigaset modellerini çok çok eskiden Siemens ortaklığı ile çıkartılan telsiz telefonlardan hatırlıyor olabilirsiniz. Firma daha sonrasında Siemens ile işbirliğini bitirerek telsiz telefon üretimine bağımsız devam etti. Görünüşe göre firma akıllı telefon pazarına da bir yoklama çekmek istiyor. Geliştirilen en son Gigaset GS5 bakalım şu ana kadarki gidişattan farklı bir sonuca yol açabilecek mi?

Birçok sektörde başarılı olan ve kaliteli ürünlere imza atan Almanya bu sektörde denemelerde bulunmasına rağmen tam anlamıyla dikiş tutturabilmiş değil. Gigaset GS5'in en önemli noktalarından birisi tamamen Almanya üretimi olması. Elbette çoğu parça yine uzak doğu menşeili ancak montaj bandı Almanya'da bulunuyor. Özelliklere ise yakından baktığımızda Gigaset GS5'in biraz daha orta seviye yani halk geneline yönelik bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Gigaset GS5 Teknik Özellikleri

Gigaset GS5 renk seçenekleri olarak titanyum gri ve devamında gümüş gri seçeneklerini sunacak. Sertleştirilmiş ön cam ve çerçevesiz kamera gibi özellikler de dikkat çekiyor. Ön tarafta damla çentik tasarımlı bir ön kamera mevcut. Özelliklerin geri kalanının da orta seviye için yeterli düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

6.3 inç IPS LCD ekran (1080 x 2340 piksel)

MediaTek Helio G85 yonga seti

4 GB RAM

128 GB RAM

48 MP + 8 MP arka kamera çözünürlüğü

16 MP ön kamera çözünürlüğü

5G desteği yok

25W hızlı şarj desteği (15W kablosuz hızlı şarj)

4500 mAh batarya kapasitesi

Android 11 işletim sistemi

157.5 x 75 x 10.4 mm boyutlar

210 gram ağırlık

Gigaset GS5 Türkiye Fiyatı

Gigaset GS5 yurt dışı fiyatı 299 euro seviyesinde. Çift SIM desteği de düşünülürse özelliklerine göre başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün Türkiye'ye gelmesi ise zor gibi görünüyor çünkü uzak doğulu firmalar fiyat rekabeti konusunda çok daha ezici olabiliyor. Eğer yine de bir gün raflarda görürsek Gigaset GS5 Türkiye fiyatı 5000 TL'yi görebilir ki bu da cazibesini biraz daha düşürecektir. Neticede Gigaset Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma ama mobil taraftaki hareketlerini şu an kestirmek zor.

Gigaset GS5 ile şansını deneyecek. Belki sadece Almanya'da birkaç yüzdelik dilimden bahsedilebilir ama yine orada da uzak doğu baskısı var. Yeni Gigaset akıllı telefon ile ilgili düşünce ve yorumlarınızı forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.



