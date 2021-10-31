Oppo yıldız yağmuruna devam ediyor. Son olarak bütçe dostu Oppo A16K teknik özellikleri belli oldu. Yeni Oppo kutusundan Android 11 ile gelecek ve özellikle giriş seviyesinde kendisine yer bulmaya çalışacak. Oppo A16K renk seçenekleri olarak şu anlık mavi, beyaz ve siyah olarak piyasada bulunabilecek. Ayrıca MediaTek G35 yonga setinin cihaza güç vereceği açıklandı. 6.52 inç büyüklükte bir ekranın tercih edildiği Oppo A16K ekran çözünürlüğü ise HD+ yani 1600 x 720 piksel düzeyinde olacak.

Oppo A16K'nın ilginç özelliklerinden birisi daha doğrusu eksikliklerinden birisi diyelim; parmak izi okuyucusunun bulunmaması. Maliyetin düşürülmesi adına bu şekilde bir seçim yapılmış. Bir diğer dikkat çekici yön ise arka kameranın sadece 13 MP çözünürlük sunacak olması. 13 MP'lik arka kamera çözünürlüğü bundan 6-7 sene önce gördüğümüz bir değer ve güncel bir cihaza pek de yakıştığını söyleyemeyiz. Cihazın fotoğraflarına bakıldığında aslında arkada iki kamera var gibi görünüyor ama tek kamera sunulmuş durumda.

Oppo A16K için tanıtım tarihi ve Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak belli olan diğer detaylar 3 GB / 4 GB RAM seçeneği, 32 GB / 64 GB dahili hafıza, 4230 mAh batarya ve hızlı şarj desteği, 64 x 75.4 x 7.85 mm boyutlar ve 175 gram ağırlık şeklinde.

Oppo A16K teknik özellikleri ile ilgili veya daha başka konularda sorularınız varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz.