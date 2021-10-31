TwitterSüper Takip (Super Follow) Nedir, Nasıl Yapılır?

Twitter Süper Takip (Super Follow) nedir, nasıl yapılır? Belki hatırlayan takipçilerimiz vardır; Twitter Şubat ayı gibi kullanıcıların abonelerine özel içerik üretmesini sağlayan Super Follow yani Türkçesi ile Süper Takip özelliğini tanıtmıştı. Özellik yaklaşık yarım senelik bir sessizlikten sonra ilk kez ABD'de ve Kanada'da yaşayan kullanıcılar için kullanıma açıldı. Hatta bu özellik bazı kullanıcıların o kadar hoşuna gitti ki yayınlanan bazı haberlere göre kullanıcılar bunun için iki haftada 6000 USD civarında bir kazanç da sağladı.

Twitter'ın son güncellemesi ile birlikte Süper Takip özelliğinin kapsamı genişledi. Artık tüm dünya kullanıcıları Süper Takip özelliğini kullanabiliyor fakat tek bir şartla; iOS kullanan bir cihaza sahip olunmalı. Android için şu anda bir açıklama yok fakat Twitter Süper Takip özelliği Android'e ne zaman gelecek bekleyip göreceğiz. Bu sistem sayesinde kullanıcılar istedikleri içerik üreticilerini takip edebilecek veya kendi abonelik sistemlerini kurabilecek.

Twitter Süper Takip Politikası

Twitter'da Süper Takip özelliği nasıl kullanılır, Süper Takip onayı nasıl alınır, Süper Takip onaylanmıyor gibi sorularla gündem yakında epey meşgul olacak gibi çünkü bu özelliği kullanmak isteyenlerin Süper Takip Politikası'na uyması şart. Süper Takip Politikası'na uyum sağlamak için 18 yaşını geçmeniz, en az 10 bin takipçinizin olması ve son 30 gün içinde en az 25 tweet atmış olmanız gerekiyor. Kısacası aktif bir hesabınız olmalı. Süper Takip'e kabul edilirseniz her 30 gün içinde 25 tweet gönderme şartı devam ediyor.

Süper Takip'ten Para Kazanma

Twitter'ın kullanıcılarına para kazandırmayı hedeflediği Süper Takip sistemi ile yeniden tırmanışa geçeceği aşikar. Özellikle Twitter'dan para kazanma beklenen bir şeydi ve rakip tarafın yükselişine güzel bir cevap verilmiş olunuyor. Belirtilenlere göre Süper Takip kullanıcıları kazançlarının yüzde 97'sini alabiliyor. Yüzde 3'lük miktar ise Twitter tarafından kesiliyor. Kazancı 50 bin dolar üzerinde olan kullanıcılarda ise kullanıcılar paranın yüzde 80'ini yani 40 bin dolarını alabiliyor. Yüzde 20'lik yani 10 bin dolarlık kısım da Twitter'a kalıyor.

Türkiye'deki mevzuat gereği şirket gerekliliğinin olup olmayacağı, kazançların ülkelere göre şekillendirilip şekillendirilmeyeceği, kesintilerin ülke şartlarına göre olup olmayacağı veya şirket olmayan kullanıcıların devlet nezdinde nasıl bir yol izlemesi gerektiği henüz açıklık kazanmış değil. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Google ve YouTube kazançları konusunda adı konan bazı kurallar var.

Süper Takip Android ve Web'e Ne Zaman Gelecek?

Twitter'ın Süper Takip (Super Follow) özelliği Android ve web'e ne zaman gelecek? Merak edilen bu sorunun cevabını Twitter yetkilileri "fazla uzak değil" şeklinde cevaplıyor. Çünkü Android ve web tabanlı Twitter kullanan kişi sayısı da son derece fazla ve bu platformların geciktirilmesi uygulamanın popülerliğinin azalmasına neden olacaktır.

Twitter Süper Takip (Super Follow) sistemi hakkında sorularınız varsa forum sayfamızdan bizlerle iletişim kurabilirsiniz.