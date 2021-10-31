Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 12 Lite Zoom Yolda

Xiaomi 12 çıkış tarihi belli oldu şeklinde sizlerle şurada bir haber paylaşmıştık. Görünüşe göre firma Xiaomi 12 ailesine iki yeni Xiaomi 12 Lite modelini de ekliyor ve gelen haberlere göre Xiaomi 12 Lite ve Xiaomi 12 Lite Zoom teknik özellikleri de belli oldu. Xiaomi 12 Lite garip şekilde Çin ve Çin + Global sürüm olmak üzere iki farklı teknik özellikten oluşacak. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekte ancak Xiaomi 12 Lite tanıtım tarihi yüksek ihtimalle diğer Xiaomi 12 modelleri için belirlenen 12.12 şeklinde olacak.

Xiaomi 12 Lite Çin modeli L9 model koduna sahip ve ZIJIN kod adına sahip. Xiaomi 12 Lite Çin + Global modeli ise L9B ve TAOYAO kod adına sahip. Çin modeli olan ZIJIN'da farklı olarak Telefoto lens var ve bu modelin Xiaomi 12 Lite Zoom olarak çıkabileceği de söyleniyor. Xiaomi 12 Lite Çin + Global modeldeki lens düzeneği Wide + Ultra Wide + Macro iken Xiaomi 12 Lite Çin modelinde Wide + Ultra Wide + Telephoto düzeni görüyoruz.

En Uygun Fiyatlı Xiaomi 12 Modelleri

Xiaomi 12 Lite ve optik yakınlaştırma özellikli Xiaomi 12 Lite Zoom, işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 778G Plus kullanacak. Qualcomm Snapdragon 778G Plus farklı basitçe Qualcomm Snapdragon 778G'nin overclock'lu yani daha yüksek saat hızında çalışan sürümü gibi düşünülebilir. Şimdilik bu iki telefon arasında sadece Lite modelindeki makro sensör yerine Lite Zoom'da kullanılacak olan tele-foto sensör farkı olacağı düşünülüyor. Böyle bir ayrımın da neden yapıldığı söylediğimiz gibi gizemini koruyor.

Henüz kesin olmamakla beraber 6.67 inç IPS LCD ekran, Android 11 işletim sistemi, 64 MP + 8 MP + 2 MP kamera, Corning Gorilla Glass 5 ekran koruyucu, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza gibi kayda değer teknik özellikler var. Haber, sızıntı ve cihaz henüz çok yeni. İlerleyen günlerde mutlaka daha yeni bilgiler elimize geçecektir.

Xiaomi 12 Lite ve zoom'lu global modeli hakkında sorularınız varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz. Türkiye'de ise muhtemelen Çin + Global versiyon satılacak şeklinde düşünmek gerekiyor.