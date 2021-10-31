Xiaomi Ön Kamera Asistanı Nedir, Ne İşe Yarar?

Xiaomi Ön Kamera Asistanı nedir, ne işe yarar? Xiaomi bildiğiniz gibi donanım tarafında sürekli yenilikler peşinde olan bir firma; bunu da yazılım ile bütünleştirerek yani MIUI ile beraber oldukça çekici hale getirmeyi başarıyor. Çin kaynaklı son haberlere göre yeni MIUI sürümüne Ön Kamera Asistanı adında yeni bir özellik dahil edildi. MIUI bildiğiniz gibi hem Redmi modellerinde hem de Poco tarafında ayırt ediciliği ile dikkat çekiyor. Bu yeni özelliğin Xiaomi dışında Redmi ve Poco tarafından da kullanılması an meselesi.

Xiaomi Ön Kamera Asistanı nedir önce buna biraz değinelim. Gelen sızıntılara göre Xiaomi Ön Kamera Asistanı karanlıkta görüntülü aramayı mümkün kılacak. Yani biraz ekran parlaklığını artırırken yüzünüzü de bembeyaz yapmayacak şekilde akıllı çalışacak. Görüşmeler sırasında yüzünüzün daha iyi göründüğünü düşünün… Özellikle canlı yayınlarda ön kameraya oldukça fazla ihtiyaç duyulabiliyor ve ön kamerayı açınca yüzün çok parlaması sorunu da böylece tarih olacak.

MIUI 12.5 içerisinde görülen bu özellikle Ön Kamera Asistanı menüsü içinde bir Ön Kamera Asistanı sürgüsü var. Bu sürgü dolgu ışığı ile yüzün daha net ve güzel görünmesini sağlıyor. Özelliği basitçe sürgüden açıp kapatabilirsiniz. Ek olarak Beautify for video calls seçeneği de WeChat uygulamasında Beautify yani güzelleştirme seçeneğini etkinleştiriyor. Şimdilik Çin tarafında bu özellik etkin olduğu için sadece kapsamda WeChat görünüyor olabilir. Global sürümde WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi farklı sosyal medya uygulamalarında da işe yarayacağı aşikar.