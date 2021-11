Bu konumuzda en ucuz 5G'li telefon modelleri hangileri bunlardan bahsedeceğiz. Tamam; 5G'nin henüz erken olduğunu biliyoruz ancak telefon almak zorundaysanız ve altı ayda bir telefon değiştiren kısıtlı kitleye mensup değilseniz, aldığınız bir telefonu şöyle nereden baksanız 2-3 sene kullanıyorsanız almışken 5G'li bir telefon almanız en mantıklısı. Yazımızda en ucuz ve en uygun fiyatlı 5G'li telefon modelleri hangileri ele alacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı plana göre 2022'nin sonunda 5G ile ilgili bir ihale yapılacak ve 2023 gibi de bazı operatörler 5G hizmetini sunmaya başlayacaklar. Biz de en ucuz 5G'li telefon modelleri yazımızı hazırlarken şu anda hali hazırda piyasada satılan ve Türkiye'de bulabileceğiniz, 6000 TL altında kalan on modeli seçerek sizlere tanıtmak istedik. Elbette liste güncellenebilir veya belirttiğimiz fiyatlar düşeceğine biraz daha artabilir. 🙂

5G Ne Anlama Geliyor, Farkı Nedir?

Aslında sorunun cevabı belli. G'ler arttıkça daha fazla hızlanıyoruz. Daha yüksek hızdaki internet bağlantıları da yeni dünyaların kapılarını aralıyor. 5G geçişi ile birlikte daha yüksek Gigabit düzeyinde kablosuz internetler, daha düşük ping süreleri, daha yüksek ağ güvenliği, ağın daha yüksek veri taşıma kapasitesi ve kullanıcı sayısı desteği şeklinde özetlenebilir. Malumunuz 4.5G'de halen 15-20 Mbps olan internet bağlantılarını kullanıyoruz. 5G'de durum tabii ki düzelecektir ancak kağıt üzerindeki değerler tutar mı bilemiyoruz.

En Ucuz 5G'li Telefonlar

Ülkemizde en ucuz 5G'li telefonlar uzun zamandır satışta. Apple tarafını merak edenler içinse artık iPhone SE 2022 olarak bilinen iPhone SE (3. Nesil) de Apple'ın en ucuz 5G'li iPhone modeli olacak. Elbette onu bu listeye alabilme şansı yok. Yazımızı kaleme aldığımız 1 Kasım tarihi itibariyle en ucuz 5G'li akıllı telefonlar şu şekilde ve bunların hepsi de Android işletim sistemine sahip.

Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G

OnePlus Nord N10 5G

Poco X3 GT

Xiaomi Mi 10T Lite

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy M52 5G

Poco F2 Pro

Xiaomi 11 Lite 5G

OnePlus Nord CE

Poco M3 Pro 5G

Poco M3 Pro 5G hakkında zaman zaman gelişmeleri sizlerle sitemizde paylaşıyoruz. Xiaomi'nin alt markası olan Poco özellikle 2021'in en iyi fiyat/performans akıllı telefonları konusunda lider durumda. Ekran ve gövde oranı yüzde 91 olan Poco M3 Pro 5G en ucuz 5G'li akıllı telefon. 6.5 inç ekran, 64 GB bellek, 4 GB RAM ve 5000 mAh batarya gibi özelliklerle beğeni kazanan Poco M3 Pro 5G'yi yaklaşık olarak 2899 TL'ye alabilirsiniz. Bu da Poco M3 Pro 5G'yi 3000 TL'den ucuz 5G'li akıllı telefon modelleri arasına yerleştiriyor.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi, 5G'ye hızlı şekilde giriş yapanlardan. Öyle ki bugünlerde firmanın 12 ailesi konuşulurken firma iki nesil öncesinden buna kendini hazırlamış durumda. Biz de 5G destekli Xiaomi modelleri konusundaki gelişmeleri an be an sizlere aktarmaya devam ediyoruz. MediaTek Dimensity 7000'den güç alan Xiaomi Redmi Note 10 5G, standart bir LCD ekran barındırıyor. Fakat yenileme hızı tercihi 30 Hz, 60 Hz ve 90 Hz olarak yapılabiliyor. 6.5 inç ekranlı olan bu model de 3500 TL civarında bulunabiliyor.

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G bizim de beğendiğimiz akıllı telefon modelleri arasında. 6 GB bellek, zarif gövde ve 6.49 inç ekran gayet şık görünüyor. One Plus Nord N10 5G hem firmanın en ucuz 5G'li akıllı telefon modelleri arasında, hem de bizim listemizin en üst sıralarında yer alıyor. Çift hatlı olan telefonda 64 MP kamera, 30W hızlı şarj desteği gibi özelliklere yer verilirken ekran tercihi tahmin edilebileceği gibi IPS LCD. Stereo hoparlör sunması da bize göre OnePlus Nord N10 5G'nin bir artısı. Ürünün fiyatı ise yaklaşık olarak 4000 TL seviyesinde.

Poco X3 GT

Poco X3 GT kuvvetli bir akıllı telefon; ileti düzey özelliklere sahip. 6.67 inç büyüklüğünde ekran, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği her akıllı telefonda göremeyeceğimiz özellikler. 128 GB dahili hafızalı modeli bugün için 4299 TL düzeyinde bulunabiliyor. Açıkçası gücü kuvveti yerinde ve fiyatının karşılığını tam anlamıyla veren -yani marka etiketine çok para istemeyen diyelim- bir akıllı telefon arıyorsanız 5G'li Poco X3 GT kaymaklı künefe kadar lezzetli olacaktır.

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi özellikle söz konusu 5G olduğunda piyasayı domine etmeye hazır gibi. Firmanın 10 ailesinin Mi 10T Lite modeli bile 5G'ye hazır seçenekler arasında bulunuyor. 6.67 inç ekran, 6 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, çift hat gibi özellikler sunan Xiaomi Mi 10T Lite kısa süreli de olsa 4000 TL altını gören fiyatına şu sıralar ne yazık ki ulaşabilmek imkansız. Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı şu an için 4499 TL seviyesinde. Türkiye'de karşınıza çıkan seçeneklerde de genellikle mavi renk olan 6 GB / 128 GB kombinasyonu olacak.

Samsung Galaxy A52s 5G

5G destekli en ucuz Samsung akıllı telefon şu an için Samsung Galaxy A52s 5G. Fiyat konusuna bu kez en baştan değinelim çünkü 5000 TL bandına dayandık. Birkaç alışveriş sitesinde cihaz şu anda 4950 TL psikolojik sınırında dolaşıyor ancak genelde ve muhtemelen siz bu satırları okurken 5000 TL'yi çoktan aşmış olacak. Elbette bu fiyat farkına değer özelliklerden bahsedeceğiz. Telefonda 8 GB RAM bulunması bile ayırt edici bir yön. Ayrıca Samsung Galaxy A52s 5G en ucuz AMOLED ekranlı 5G'li akıllı telefon unvanında da ipi göğüslüyor.

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M52 5G de bu listeye girebilen Samsung modelleri arasında. 5G destekleyen Samsung telefonlar arasında yer alan Samsung M52 5G, aslında Galaxy A52s'e göre fiyat farkı biraz daha kabul edilebilir bir model. Ekranın 6.7 inç düzeyinde olması ve yine AMOLED olarak sunulması bile bir avantaj. Bunun dışında telefonda 5000 mAh kapasitede bir bataryaya yer verilmiş durumda. Cihazın RAM tercihi 6 GB ile 8GB arasında yapılabiliyor. Ayrıca fiyata biraz daha katlanabilir durumdaysanız 256 GB hafıza tercihi de yapabilmeniz mümkün. Samsung Galaxy M52 biraz daha uzun ömürlü bir seçenek olacak bu kesin.

Poco F2 Pro

Çentiksiz bir tam ekran kullanımı deneyimi sunan Poco F2 Pro da 5000 TL üzerinde fiyata sahip akıllı telefonlar arasında. Fiyat yüksek bir seviyede olduğundan elbette 6.67 inç büyüklüğündeki ekran AMOLED tipi panelden yana tercih edilmiş. 128 GB dahili depolama, 6 GB RAM, 4700 mAh batarya, çift hat, 64 MP arka kamera gibi özellikler sunan telefon 30W hızlı şarj desteğine sahip. Telefona çentiksiz kullanım imkanı veren ön kamera ise selfie çekilmek istendiğinde veya görüntülü görüşmelerde otomatik olarak cihazın içinden çıkarak açılıyor. Güvenliği biraz daha önemseyenler için Poco F2 Pro'nun bu noktada öne geçtiğini söyleyelim.

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G, en ucuz 5G destekli Xiaomi telefonlar arasında kendisine yer buluyor. Telefonun fiyatı şu anda en ucuz 5699 TL ancak bunu biraz da yeni nesil özelliklere sahip olmasına borçlu. 6.55 inç ekran, 64 MP arka kamera, 20 MP ön kamera, 33W hızlı şarj, Dolby Vision destekli 90 Hz AMOLED ekran gibi özellikler günümüze yakışır düzeyde ancak bazı rakiplerinde daha iyilerinin olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor. Xiaomi 11 Lite 5G'nin avantajlarından birisi 8 GB bellek miktarına sahip olması. Ayrıca Xiaomi'den asla vazgeçmem diyenler için de AMOLED ekran seçeneği sunuyor olması.

OnePlus Nord CE

Listemizin ve OnePlus'ın bir diğer üyesi ise OnePlus Nord CE. 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 4500 mAh batarya, 6.43 inç ekran gibi temel özelliklere sahip olan akıllı telefonun fiyatı şu anda 5999 TL sınırında. Elbette daha az fiyata daha iyi özellikler sunan seçenekler de yok değil. OnePlus Nord CE'nin hızlı şarj desteği ile 30W. Ayrıca kamera özelliklerini önemseyen kullanıcılar da 64 MP çözünürlükten oldukça memnun kalacaklardır. Telefonun varyantları arasında 6 GB / 8 GB ve 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçeneklerinden de bahsedilebilinir. Ön kamera için belirlenen çözünürlük değeri de 16 MP seviyesinde ve yeterli.

Yazımızda en ucuz 5G'li telefon modellerine yer vermeye çalıştık. Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı on modeli belirledik ve detayları ile fiyatlarını kısaca sizlerle paylaştık. Yine de sormak istedikleriniz varsa forum sayfamızdan bizlere ulaşabileceğinizi belirtelim.