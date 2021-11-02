Facebook Markalı Akıllı Saat İçin Tarih 2022

Bir süredir Facebook markalı akıllı saat söylentileri vardı. Facebook'un akıllı saat pazarına girmek istediği, bu akıllı saatle Facebook, Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp'ın kolay bir şekilde kullanılabileceği ve saatten bağımsız her yere yerleştirilebilen iki ayrı kamera gibi özelliklere yoğunlaşılacağı kulağa gelenler arasındaydı. Elbette isim beklentileri bu saatin Facebook Watch olacağı yönündeydi ancak şu sıralar bir de Meta karmaşası var.

Facebook'un çatı şirket adının Meta olması nedeniyle belki ürünlerde farklı isimlendirmelerin olma durumu da söz konusu. Bu kez akıllara MetaWatch veya Meta Watch gibi markalar da geliyor. Tabii neyin ne olacağı şu an için belirsiz fakat eldeki verilerden yine az buçuk bizleri heyecanlandırabilen şeylerin sunulacağı anlaşılabiliyor. Saatteki arka kamera ile 1080p video çekilebileceği söyleniyor. Bunun dışında Facebook akıllı bilekliği denebilecek şekilde kalp atış hızı sensörü gibi özellikler de yer alacak.

Facebook Akıllı Saat Ne Zaman Çıkacak?

Facebook akıllı saat ne zaman çıkacak şu an net bir tarihten bahsedebilmek mümkün değil. Fakat sızıntılar devam ediyor ve elimize ulaşan görsellerde kare yapılı, Apple Watch'a göre biraz daha yuvarlatılmış gövdeli ve damla çentikli kameraya sahip bir akıllı saat görseli sızıntısı yapıldı. Saatin paslanmaz çelik gövdeye ve çıkarılabilir kayış özelliklere sahip olacağı söylenmiş ayrıca fotoğrafa baktığımızda sol üst tarafta bir LED yer aldığını görüyoruz. Bu da şebeke çekim gücü veya bildirim LED'i gibi görevleri üstlenebilir.

Facebook Watch veya MetaWatch SIM kart destekli bir model olacak gibi. Bu da ülkemizdeki fiyatını iyice yukarıya çıkartacak. Yurt dışından getirilecek olanlar da ayrıca ödemelere tabi tutulacağından yine de biraz cazibesini kaybedecek. Telefonunuza bağlı şekilde çalışan bir model alternatifinin ise açıkçası bu kadar süksesi olmayacaktır. Sonuç olarak Facebook'un akıllı saati dünyada yankı uyandırıp fazla sayıda tercih edilse bile Türkiye'de pek de kabul görmeyecektir şeklinde düşünüyoruz. Facebook akıllı saatin çıkış tarihi ise 2022 yazı olarak ifade ediliyor.

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